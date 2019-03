Serie A Cagliari | a parte Klavan e Cerri

Calcio : Serie A. Bologna batte Cagliari 2-0 - gol di Pulgar e Soriano : Vittoria del Bologna nell'anticipo della domenica della 27esima giornata di serie A. I Felsinei di Mihajlovic hanno sconfitto al dall'Arà

Serie A - 27° turno : Bologna-Cagliari 2-0 : 14.24 D'oro massiccio, in ottica salvezza, i tre punti conquistati al 'Dall'Ara' dal Bologna, che supera 2-0 il Cagliari. Subito palla-gol per Santander, fermato alla grande da Cragno.I sardi rispondono con Barella:Skorupski attento. Pisacane sfiora l'autogol su Palacio,al 34' rigore Bologna (gomito Bradaric):Pulgar esegue. Cagliari sfortunato al 39': la traversa dice no a Joao Pedro, cui Skorupski nega il pari al 63'. Ma anche i felsinei, ...

Serie A Cagliari - Maran : «Ora punti pesanti in trasferta» : Cagliari - "Speriamo di essere sulla strada giusta per recuperare l'intera rosa" . Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran , in vista della gara con il Bologna , recupera Birsa , anche se non ci ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...

Serie A Cagliari - Birsa e Despodov regolarmente in gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista della gara con il Bologna . Dopo l'attivazione, il gruppo è stato impegnato in una Serie di esercizi di tecnica a coppie. La sessione di lavoro è ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Serie A Cagliari - Thereau e Cacciatore in gruppo : Cagliari - I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Asseminello in vista della sfida di domenica sul campo del Bologna . Può sorridere Maran dopo il rientro in ...

Giudice Sportivo Serie A : Juve - Roma e Cagliari decimate! : Giudice Sportivo //Squalificati // Serie A 2018-2019// Come ogni martedì (almeno per le giornate canoniche) sono usciti i bollettini del Giudice Sportivo. Nello specifico quelli relativi alla 26^ giornata di campionato (7a di ritorno), che vede squalificati per il prossimo weekend ben quindici giocatori.Ad uscirne con le ossa rotte sono la Roma, la Juventus ed il Cagliari.Questa volta è stata una carneficina di rossi, sei, di cui quattro ...