ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro hanno chiestocondanne acomprese tra i 2e 11e 5e 8di carcere per i 5processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati in relazione aglidel 26 dicembre prima diin cui perse la vita Daniele Belardinelli. In particolare i pm hanno chiesto 5, 8e 10 giorni per Nino Ciccarelli storico capodella curvaista e 3e 8e 20 giorni per Marco Piovella.La procura di Milano, il 5 febbraio scorso, aveva chiesto il processo con rito immediato per i primi 6 arrestati con l’accusa principale di rissa aggravata. La richiesta di giudizio immediato riguardava i treLuca Da Ros, Francesco Baj e Simone Tira che vennero arrestati il 28 dicembre, due giorni dopo la guerriglia in via Novara poco distante ...

TutteLeNotizie : Scontri Inter-Napoli, pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per cinque ultras - italianaradio1 : Scontri Inter-Napoli, pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per cinque ultras - Noovyis : Un nuovo post (Scontri Inter-Napoli, pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per cinque ultras) è stato pubblicato su… -