Save the Children Guerra in Siria | 4 milioni di bambini non hanno mai visto la pace

Incidente aereo Ethiopian Airlines : Save the Children conferma la morte del suo operatore : “E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children. “Tamirat era di base ad Addis ...

Siria - Save the Children : 4 milioni di bambini conoscono solo guerra - : Un bambino su due ha bisogno di assistenza umanitaria, uno su tre è senza scuola e almeno 2,5 milioni sono sfollati all'interno del Paese. È quanto emerge da un nuovo report realizzato dall'...

SCUOLA/ I giovani "diversi" che sfuggono al conformismo - e a Save the Children - : Tre ragazzi su cinque sono vittima di discriminazioni. L'ha detto Save the Children e come si fa a metterlo in dubbio? E invece la realtà dice altro

Pediatria - Save the Children : gravi traumi psicologici per i bimbi fuggiti dall’Isis : Migliaia di bambini siriani e stranieri che hanno recentemente raggiunto i campi profughi nel Nord–Est della Siria dopo essere fuggiti dalle zone controllate dall’Isis mostrano segni gravi di stress psicologico, e molti di loro avranno bisogno di un sostegno specifico a lungo termine per la loro salute mentale e di supporto psicosociale per superare i traumi che hanno subito. Questo l’allarme lanciato da Save the Children, che ...

Infanzia - Save the Children : più di 3 ragazzi su 5 vittime di discriminazioni : Più di 3 studenti su 5 dichiarano di essere stati vittime di discriminazione e hanno vissuto sulla propria pelle violenze o minacce, sono stati derisi ed emarginati dai loro coetanei o messi al centro di voci negative sul loro conto. Soprattutto a scuola, quasi 9 su 10 sono stati testimoni diretti di comportamenti discriminatori nei confronti dei loro amici e compagni. L’omosessualità, l’appartenenza alla comunità rom, l’obesità o il fatto di ...

Yemen - “basta vendere armi italiane alla coalizione saudita che uccide i bambini” : la petizione di Save the Children : “Mamma e papà sono bruciati. Sono morti. Siamo tutti morti”. Wafa ha quattro anni e sua sorella Shaida ne ha due. Sono state ferite duramente un attacco aereo nella città portuale di Hodeida, in Yemen, a giugno 2018. I genitori hanno perso la vita e le bambine hanno dovuto subire numerose operazioni chirurgiche per estrarre le schegge delle bombe che hanno colpito la loro casa. Queste bombe si fabbricano anche in Italia. Come documentano ...