Prof con ragazzo : per dna padre è 15enne : ANSA, - PRATO, 11 MAR - Le analisi del dna confermerebbero che la paternità del bambino nato nell'autunno 2018 alla 35enne di Prato, accusata di atti sessuali con minore, andrebbe attribuita al 15enne ...

Il test del Dna conferma : il figlio della Prof di Prato è del suo alunno di 14 anni : L’insegnante di 35 anni è accusata di aver abusato del ragazzo di 14 anni a cui dava ripetizioni di inglese

Prato. Prof fa sesso con l’allievo - il test del Dna conferma : il figlio è del 13enne : Sono arrivati i risultati degli accertamenti sul Dna prelevato sul bambino, che ora ha cinque mesi, confermando di fatto le accuse: il bimbo è nato dalla relazione tra la 35enne di Prato e l'adolescente a cui dava ripetizioni quando aveva 13 anni. Intanto la Procura locale prosegue le indagini per violenza sessuale su minore.Continua a leggere

Prato - dna conferma : “15enne è il padre del bambino avuto dalla Professoressa 35enne” : Ora c’è anche l’esito delle analisi del dna: la paternità del bambino nato nell’autunno 2018 alla 35enne di Prato, accusata di atti sessuali con minore, andrebbe attribuita al 15enne che con la donna avrebbe avuto una relazione. È quanto ha appreso l’agenzia di stampa Ansa da fonti vicine all’inchiesta. La novità è arrivata nel giorno dell’interrogatorio della donna, difesa dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri: ...

Sesso con l'alunno - test Dna conferma : la Prof ha avuto il figlio dal ragazzo : L'esame del Dna avrebbe confermato che la paternità del bambino nato l'autunno 2018 all'insegnante 35enne di Prato, indagata per atti sessuali su minore, va attribuita allo...

Prof con ragazzo : per dna il padre è il 15enne : Le analisi del dna confermerebbero che la paternità del bambino nato nell'autunno 2018 alla 35enne di Prato, accusata di atti sessuali con minore, andrebbe attribuita al 15enne che con la donna avrebbe avuto una relazione. E' quanto si apprende da fonti vicine all'inchiesta.

Tortorici - Me - : il premio Maria Ioppolo consegnato alla Professoressa Di Paola : L'obiettivo del premio assegnato a Lucietta Di Paola , già docente associato di storia romana all'università degli studi di Messina dove ha insegnato storia romana e società e istituzioni nel mondo ...

Oroscopo Capricorno - marzo : crescita Professionale e nuovi incontri amorosi : Quali sono le previsioni astrologiche con lavoro, salute e amore per tutti i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno? Ecco di seguito le stelle di marzo 2019 per i nati Capricorno, con alcuni consigli per gestire al meglio questo periodo. Previsioni Capricorno Quello di febbraio è stato un mese produttivo a livello lavorativo: avete avuto l'opportunità di fare molte cose per voi interessanti. Con l'aiuto di Venere nel segno avete avuto ...

'Gli affari con la Cina metteranno a repentaglio le relazioni Italia-Usa'. Parla il Professor Bozzo : L'affermazione sulla scena globale di una nuova grande potenza, che in un quarto di secolo è divenuta la seconda economia mondiale, ha in ogni caso fortemente modificato il quadro globale". La sfida ...

Scontri tra polizia ed i tifosi dell'Atalanta - Salvini torna sull'accaduto : 'apProfondimenti in corso' : Fiorentina-Atalanta fa ancora discutere a causa degli Scontri tra tifosi bergamaschi e polizia nel post partita ' Sul post Fiorentina-Atalanta mi ero impegnato a fare tutti gli approfondimenti del ...

Università - il Consiglio di Stato : "Commissioni sfiduciate - il ministero assegni la cattedra alla Prof bocciata" : Sentenza contro gli atenei: "Per tre volte hanno negato ingiustamente la promozione a ordinario in Diritto del lavoro, ora intervenga direttamente il Miur"

Scontri tra polizia ed i tifosi dell’Atalanta - Salvini torna sull’accaduto : “apProfondimenti in corso” : Fiorentina-Atalanta fa ancora discutere a causa degli Scontri tra tifosi bergamaschi e polizia nel post partita “Sul post Fiorentina-Atalanta mi ero impegnato a fare tutti gli approfondimenti del caso, che sono tuttora in corso, ma dato che c’è di mezzo la procura, e che c’è la separazione dei poteri, attendo scrupolosamente le risultanze dei provvedimenti di chi di competenza; non spetta a me dare giudizi prima del ...

I capitali Profondi secondo Hernando de Soto : “Deep Capital”, capitale profondo: così si intitolerà il suo prossimo libro, spiega Hernando de Soto al Foglio praticamente in anteprima mondiale. Ci avverte che forse non sarà il titolo definitivo. “La mia esperienza è che il primo titolo da me posto a un libro quando incomincio a scriverlo non è m

La Prof indagata per violenza sessuale su un 14enne si difende : "Il bambino è di mio marito. Il test del Dna lo confermerà" : "Questo bimbo è di mio marito". Si è detta "pronta a effettuare l'esame del Dna" la professoressa indagata a Prato per atti sessuali ai danni di un 14enne e che cinque mesi ha dato alla luce un bel ...