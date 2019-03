NBA – Irving in empatia con LeBron James | “lo capisco | non giocare i Playoff brutto colpo

Basket - NBA Irving schianta i Lakers - show Antetokounmpo per i Bucks : NEW YORK - I Los Angeles Lakers incassano il quinto ko consecutivo nella notte italiana della regular-season dell' Nba . Il quintetto californiano esce infatti sconfitto in casa contro i Boston ...

NBA : Kyrie Irving batte LeBron James - i Lakers colano sempre più a picco a Ovest : Los Angeles Lakers-Boston Celtics 107-120 Ne perdono un'altra i Lakers, ma ormai davvero sembra non fare più notizia. Per i gialloviola contro Boston arriva il quinto ko consecutivo, il settimo nelle ...

NBA – Lo sfogo di Kyrie Irving : “voglio essere da esempio lontano dai riflettori - stress difficile da sopportare” : Kyrie Irving risponde alle critiche e chiede di essere lasciato in pace: stress e pressioni difficili da sostenere in qualità di leader dei Boston Celtics Stagione davvero particolare quella che stanno attraversando i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con un record di 38 vittorie e 26 sconfitte, ben al di sotto delle aspettative stagionali. Ad inizio regular season infatti, complice l’addio di LeBron ...

Risultati NBA 4 marzo : Harden batte Irving - Gallinari trascina i Clippers verso i playoff : Sempre più serrata al corsa verso i playoff in questa fase finale del campionato Nba. Le 7 partite giocate nella notte tornano a ridiscutere le classifiche sia nella Western Conference che nella Eastern Conference. Harden ancora al top: Boston Celtics-Houston Rockets 104-115 Si giocava a Boston il confronto tra due big della lega come James Harden e Kyrie Irving. 'The Beard' ha avuto la meglio guidando i Rockets alla vittoria esterna contro i ...

NBA Sundays – Harden contro Irving domenica notte : la preview di Rockets-Celtics : L’NBA fa un grande regalo a tutti i fan europei: big match alle 21:30 di domenica notte, in campo Houston Rockets e Boston Celtics L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Boston Celtics ospitare gli Houston Rockets al TD Garden, con diretta domenica 3 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Boston Celtics:Boston ha vinto 12 delle ultime 15 ...

Risultati NBA – I Celtics di Irving ko - bene New York Knicks e Denver Nuggets : Sorridono New York Knicks e Toronto Raptors, Westbrook e gli Oklahoma City Thunder cedono ai Denver Nuggets Poche sfide di NBA nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai e con la palla a spicchi americana non ci si annoia. I New York Knicks hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 108-103, trascinati alla vittoria dai 19 punti di Mudiay e dalla doppia doppia (17 punti e 14 rimbalzi) di Robinson. Nonostante il ko sono però ...

NBA - Kyrie Irving dice tutto : LeBron - Boston - i media e il video virale con Durant : Ormai siamo arrivati al punto in cui ogni cosa che fa Kyrie Irving diventa notizia. Che sia un'intervista o un video "rubato" di lui che parla con Kevin Durant, poco importa: la stella dei Boston ...

NBA – Celtics - Danny Ainge esalta Irving : “la nostra arma offensiva migliore - serve lui per vincere un titolo” : Danny Ainge, gm dei Boston Celtics, esalta le qualità offensive di Kyrie Irving: senza il playamker ex Cavs, Boston non può pensare di vincere l’anello In estate i Boston Celtics saranno chiamati a prendere delle decisioni di mercato importanti. Registrato l’interesse di Anthony Davis nei confronti della franchigia del Massachusetts, il gm Danny Ainge deve regolare la situazione contrattuale di Kyrie Irving per poi decidere di andare ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

NBA - Gallinari guida la rimonta dei Clippers da -28 : Boston va ko e perde Kyrie Irving : Boston Celtics-L.A. Clippers 112-123 Sembrava tutto facile per Boston, che chiude sopra di 23 un primo quarto in cui a un certo punto segna 15 punti di fila; nel secondo periodo il vantaggio arriva ...

Mercato NBA – Zion Williamson fa impazzire i fan dei Knicks : “che figata sarebbe giocare con Durant e Irving a NY?” : Zion Williamson continua a strizzare l’occhio ai Knicks e chiama Kevin Durant e Kyrie Irving a New York: i fan della franchigia newyorkese impazziscono “sarebbe fichissimo giocare con KD e Kyrie, ma qualunque sarà la squadra che mi drafterà io sarò pronto a giocare e lavorare duro”. Con queste parole Zion Williamson ha letteralmente fatto impazzire i fan dei New York Knicks. Il giovane prodotto di Duke, una fra le prime scelte al ...

NBA – LeBron James fa chiarezza : “amicizia con Irving? Tutto risolto - lo amo!” : LeBron James fa chiarezza sull’amicizia con Kyrie Irving dopo l’addio ai Cavs: la telefonata chiarificatrice ha funzionato, i due sono tornati in buoni rapporti Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha svelato alla stampa di aver chiamato LeBron James per una telefonata chiarificatrice in merito al loro rapporto, ‘interrotto’ dopo l’addio ai Cleveland Cavaliers per passare ai Boston Celtics. Telefonata nella ...