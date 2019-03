“Michael 50” prorogata fino al 30 aprile

“Michael 50” – Grande successo al Museo Ferrari : la mostra dedicata a Schumacher prorogata fino al 30 aprile : Grande successo per “Michael 50”: la mostra del Museo Ferrari è prorogata fino al 30 aprile In seguito al Grande successo di visitatori e al riscontro entusiasta dei tifosi, il Museo Ferrari ha prorogato fino al 30 aprile “Michael 50”, la mostra dedicata a Schumacher . L’esposizione, aperta lo scorso 3 gennaio nel giorno del 50° compleanno del campione, racconta la sua straordinaria carriera e i suoi record ineguagliati nella ...

Tantissimi tifosi per l’inaugurazione di “Michael 50” : E’ stata inaugurata giovedì 3 gennaio la mostra “Michael 50”, in occasione del compleanno del campione tedesco. Tantissimi i tifosi e i rappresentanti degli Scuderia Ferrari Club di tutta Europa che hanno affollato il Museo Ferrari: l’omaggio di Maranello a Michael Schumacher per i suoi 50 anni prende forma in una mostra speciale che racconta […] L'articolo Tantissimi tifosi per l’inaugurazione di “Michael ...