Juve Atletico | come fare gol ai Colchoneros in Champions

Juventus - tutto pronto per l'Atletico : ecco perchè la rimonta è possibile : Vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si gioca un'intera stagione dato che ormai il campionato è già ...

L’Atletico Madrid scrive alla Juve : “arriviamo - pronti per il partidazo” : Atletico Madrid pronto alla battaglia dello Juventus Stadium, una gara per uomini veri dopo il 2-0 dell’andata in Spagna Un post con l’immagine dei giocatori sorridenti che salgono sull’aereo diretto in Italia. Con la partenza dell’Atletico Madrid alla volta di Torino è scattato il conto alla rovescia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che domani sera all’Allianz Stadium vedrà i ...

Juventus - dalla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...

Juve - Atletico twitta "siamo pronti" : ANSA, - TORINO, 11 MAR - "We can't wait for tomorrow's PARTIDAZO!. E' il tweet, in un misto di inglese e spagnolo, postato dall'Atletico al momento dell'imbarco all'aeroporto di Madrid. "Non possiamo ...

Juve - Atletico twitta 'siamo pronti' : ANSA, - TORINO, 11 MAR - "We can't wait for tomorrow's PARTIDAZO!. E' il tweet, in un misto di inglese e spagnolo, postato dall'Atletico al momento dell'imbarco all'aeroporto di Madrid. "Non possiamo ...

Braida : «La Juve può battere l'Atletico - Gattuso mi ha sorpreso» : Allegri sta facendo alla grande la sua parte, vincendo tanto, ma queste sono le regole dello sport " ha detto Braida.

Juventus-Atletico in… pillole : ecco perchè la squadra di Allegri può sperare nella qualificazione : E’ quasi finita l’attesa, si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in campo la Juventus contro l’Atletico Madrid. La squadra di Allegri è reduce dal facile successo in campionato contro l’Udinese ma adesso sono chiamati da un’impresa ben più importante, ribaltare il 2-0 dell’andata contro la squadra di Simeone, tutte le speranze adesso sono sui bianconeri dopo l’eliminazione ...

Juventus-Atletico Madrid - Allegri conferenza stampa : le parole LIVE : Allegri conferenza stampa- Tutto pronto per il grande appuntamento di domani sera tra Juventus e Atletico Madrid, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Allegri si affiderà ad una grossa novità. Di fatto, come trapelato nelle ultime ore, il tecnico juventino potrebbe decidere di schierare la difesa a tre, lanciando […] More

Juventus - Atletico Madrid - polemiche spagnole per la scelta UEFA dell'arbitro Kuipers : Questa settimana ci saranno le ultime partite degli ottavi di ritorno di Champions League, e sicuramente uno dei match principali più attesi è Juventus - Atletico Madrid, due delle candidate a raggiungere la finale della competizione europea più importante. Il match di andata, finito 2-0 per gli spagnoli, ha indirizzato la qualificazione verso la squadra di Simeone, ma le ultime dichiarazioni rilasciate sui social da Dybala e Cristiano Ronaldo ...

Juventus-Atletico - i convocati di Simeone : c'è Godin : C'è anche Diego Godin nell'elenco dei convocati diramato da Diego Simeone per la sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid in programma martedì sera a Torino. Il difensore uruguaiano, ...

La probabile formazione della Juventus contro l’Atletico Madrid [FOTO] : 1/14 Allegri (Marco Alpozzi/LaPresse) ...

Juventus-Atletico Madrid - carica Ronaldo : “Questo ciò che chiedo” : JUVENTUS ATLETICO Madrid Ronaldo- Cristiano Ronaldo suona la carica tramite un video pubblicato dal canale youtube della Juventus. Un messaggio chiaro e diretto che fa breccia nel cuore dei tifosi juventini. Rendiamo l’Allianz Stadium una bolgia. Ronaldo ci crede e spinge la Juventus verso un obiettivo complicato, ma non impossibile. Uniti, compatti e con uno […] More

Atletico con 4 assenze contro la Juve : Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone per il ritorno degli ottavi di Champions a Torino, domani sera contro la Juventus. Ai 16 della rosa di prima squadra sono ...

La probabile formazione della Juventus contro l’Atletico Madrid [FOTO] : 1/14 Allegri (Marco Alpozzi/LaPresse) ...