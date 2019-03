Il disastro dell’Ethiopian | cosa sappiamo I 6 minuti fatali e le due ipotesi di guasto

corriere

(Di lunedì 11 marzo 2019) L’aereo stava viaggiando a una quota e a una velocità più basse del previsto. Testimoni riferiscono di aver notato il Boeing perdere fumo e detriti.I dubbi sul modello (nuovo) di aereo e la compagnia-gioiello

