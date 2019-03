F1 | Mondiale 2019 | la startlist e l’elenco completo delle squadre e piloti partecipanti

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ildi Formula Uno è ormai pronto per il via ufficiale di questo fine settimana con il Gran Premio di Australia, per cui è tempo di andare a conoscere nel dettaglio i protagonisti che ci accompagneranno lungo i 21 appuntamenti del campionato. I pluricampioni della Mercedes non andranno a mettere mano alla coppia composta da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.La prima importante novità, com’è ben noto, la vedremo in casa Ferrari. Assieme a Sebastian Vettel non ci sarà più Kimi Raikkonen, bensì il giovane monegasco Charles Leclerc. Il percorso inverso, invece, lo compirà proprio il finlandese per approdare alla Alfa Romeo Sauber, dove correrà al fianco del nostro Antonio Giovinazzi. Anche in Red Bull vedremo un nuovo duo, composto da Max Verstappen e dal francese Pierre Gasly.Daniel Ricciardo e sbarca in Renault assieme al confermato tedesco Nico Hulkenberg. Dalla ...

