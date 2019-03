Eva Grimaldi e Imma Battaglia dovrebbero sposarsi a maggio

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Eva, a, celebreranno una tra le più attese unioni civili della storia. Probabilmente la location dove avverranno le nozze sarà a Roma, dove le due donne convivono, ormai, da anni. Le spose si sono affidate a Enzo Miccio per l'organizzazione del matrimonio. Quest'ultimo ha dichiarato di voler organizzare un ricevimento che mostri il percorso delle due donne, 'parlando' della loro storia d'amore. Le nozze saranno un 'inno alla semplicità' per celebrare un sentimento che ha saputo resistere al tempo, ma soprattutto ai pregiudizi. Ancora non si sa nulla di preciso su: data, location e tema delle nozze, ma di sicuro il wedding planner della tv, Enzo Miccio, non lascerà nulla al caso. Quest' ultimo ha organizzato anche il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Per la prima volta in Italia due donne famose coroneranno il loro sogno d'amore dopo otto ...

