Brio | ' Allegri ha ragione | la Juventus ha un centrocampo a parametro zero'

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Siamo agli sgoccioli del countdown per-Atletico Madrid. Per tale, gli addetti ai lavori non lesinano i pronostici, e tra questi c'è anche l'ex bianconero Sergio, che in lunga intervista rilasciata a 'La Domenica Sportiva', in onda su Rai 2, ha fatto il punto sui temi caldi che 'agitano' il club di Andrea Agnelli.L'analisi dell'ottavo di ritorno In primo luogo l'ex difensore sottolinea che l'ottavo di ritorno non sarà per nulla semplice, perché i Rojiblancos sanno come imbrigliare i loro avversari. Questa gara sarebbe stata perfetta per lain cui militavainsieme a Gentile, Furino, Scirea, Cabrini, Tardelli, Bettega e Boniek, perché era una squadra che non concedeva nulla. Dire che la Vecchia Signora è più forte degli ospiti secondoè azzardato, perché se si guarda al valore delle rose, quella dell'Atletico è di 900 milioni a fronte dei 750 ...

StampaTorino : Allegri: “Vera la festa dei giocatori con 60 ragazze, ha portato un po’ di brio” - romeoagresti : #Allegri: 'Il gossip ha dato un po' di brio all'ambiente'. @GoalItalia - infoitsport : Cena con modelle, mister Allegri non condanna i calciatori: “Un po' di brio'' -