Al Bano nei guai prima di Live – Non è la D’Urso | lui si difende

lanostratv

(Di lunedì 11 marzo 2019) AldiNon è la D’Urso finisce nella black list dell’Ucraina Una delle ugole più amate d’Italia è una persona pericolosa: AlCarrisi è stato inserito nella lista delle persone considerate una minaccia alla sicurezza dell’Ucraina. A diffondere la notizia è stata l’Ansa. La lista nera è aggiornata e compilata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa di Kiev, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. Al, che sarà ospite dellapuntata di– Non è la D’Urso, e Romina Power sono famosi anche in Unione Sovietica: il cantante pugliese è un sostenitore di Putin, per quale non ha mai nascosto le sue simpatie polemiche. Come è noto ci sono tensioni tra Russia e Ucraina dopo il referendum della popolazione della Crimea che ha deciso di ...

RitaC70 : Jasmine Carrisi nei guai come Loredana Lecciso, beccata così in auto: ecco cosa ha fatto la figlia di Al Bano… - Mafia_Capitale : Jasmine Carrisi nei guai come Loredana Lecciso, beccata così in auto: ecco cosa ha fatto la figlia di Al Bano - KontroKulturaa : Jasmine Carrisi nei guai come Loredana Lecciso, beccata così in auto: ecco cosa ha fatto la figlia di Al Bano - -