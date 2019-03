Zingaretti | Nazareno addio | cambio la sede e costruisco un Pd radicalmente

agi

(Di domenica 10 marzo 2019) "Spalancherò porte e finestre per costruire" un partito "diverso": lo dice il segretario eletto del Pd, Nicola, a Che tempo che fa su Raiuno annunciando anche che vorrebbe cambiare ladel partito. "Vorrei anche cambiare lanazionale del Pd da via dele costruire delle sedi a Roma ma in tutto il Paese dove il primo piano sia dedicato a coworking delle idee", spiega. Le vecchie sezioni? chiede Fazio: "Luoghi dove si chiede alle persone non dopo" i fatti ma prima, aggiunge.

