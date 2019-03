Tunisia,neonati morti per"choc settico"

I laboratori stanno analizzando alcuni campioni biologici e di tessuti prelevati daitra il 7 e l'8 marzo nel reparto maternità dell'ospedale Rabta di Tunisi.Secondo i risultati preliminari resi noti dall'unità di crisi del ministero della Salute di Tunisi, la morte degli undici"è dovuta pr obabilmente a unocausato da infezioni del sangue". I media tunisini parlano della somministrazione di un siero scaduto. Sul caso è stata aperta anche un'indagine penale(Di domenica 10 marzo 2019)

