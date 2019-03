Real Valladolid-Real Madrid | l' arbitro chiama la VAR ma la stanza è vuota

Real Madrid - Isco non convocato per il Valladolid : rottura totale con Solari : Una stagione da dimenticare per Isco . Sempre più ai margini del Real Madrid a causa di un feeling mai sbocciato con Santiago Solari, l'attaccante spagnolo non è stato convocato per la sfida di ...

Valladolid-Real Madrid : diretta streaming e tv - ecco dove vederla : Valladolid-Real Madrid: diretta streaming e tv, ecco dove vederla Domenica 10 Marzo 2019 il Valladolid ospiterà al Zorrilla il Real Madrid. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata della Liga, è fissato per le ore 20:45. Valladolid-Real Madrid: come arrivano le squadre Il match di andata al Santiago Bernabeu è terminato per 2 a 0 in favore dei Blancos padroni di casa. Il pallino del gioco nella ...

Pronostico Valladolid vs Real Madrid - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Valladolid-Real Madrid, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Valladolid-Real Madrid, in programma domenica 10 marzo. C’è chi vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e chi vuole dimenticare una settimana da incubo. Valladolid-Real Madrid sarà una sfida delicata per entrambe le squadre che stanno attraversando un pessimo periodo ...

LaLiga : Real prova a ripartire a Valladolid : Il Real Madrid prova a ripartire dopo la mazzata Ajax giocando a Valladolid. L'unica cosa positiva per il Real, terremotato dall'eliminazione Champions, e' che, dopo 4 ko consecutivi in casa, puo' ...

Valladolid VillaReal : diretta streaming e tv - dove vederla | La Liga : Venerdì 8 Febbraio alle ore 21:00 si giocherà il match di ritorno tra Valladolid e Villareal. L’ incontro, valido per la 23esima giornata de La Liga Santander, avrà luogo allo Stadio Jose Zorrilla di Valladolid. Match importante per entrambe le squadre ma soprattutto per il Villareal che deve portare a casa buoni risultati per non retrocedere a fine stagione. Il 2018 della Liga: i top e flop del campionato spagnolo Real ...