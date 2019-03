Precipita Boeing Ethiopian Airlines Addis Abeba-Nairobi con 157 a bordo

Etiopia - Precipita Boeing della Ethiopian Airlines diretto a Nairobi : "157 a bordo - nessun superstite" : Disastro aereo in Etiopia . Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo , di 33 nazionalità diverse, si è schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba: non ci sono superstiti. Lo ha reso noto il governo etiopico, secondo cui l'incidente è avvenuto domenica mattina alle 8.44

Boeing di Amazon Precipita nella baia di Houston - tre persone a bordo - : Non ci sarebbero sopravvissuti e un corpo è già stato recuperato. Il velivolo, un cargo che opera per il colosso dell'e-commerce, stava per atterrare al George Bush Intercontinental Airport quando è ...