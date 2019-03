Jorginho al Guardian | «Non sono l’uomo di Sarri | mi rimprovera quando sbaglio»

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019)rilascia un’intervista al. E deve difendersi dall’accusa di essere un protetto di Maurizio. Probabilmente perché l’ex centrocampista del Napoli è tra i più beccati sui social dai tifosi dei Blues. Anche perché è stato pagato moltissimo: sessanta milioni di euro.un giocatore normale, come tutti gli altri – dice -. Non voglio essere speciale, va benissimo essere uguale ai miei compagni».Dei tifosi e delle loro critiche dice: «Hanno il diritto di dire ciò che vogliono. Le loro critiche mi danno la forza di lavorare di più, in modo da far cambiare loro l’idea che hanno di me. Pensano che sia l’uomo di, ma non è vero. Nonil suo golden boy. Non vado a cena con lui né a casa sua., mi urla e micome fa con gli altri. Voglio dimostrare ai tifosi perché piaccio a, voglio dimostrare ...

