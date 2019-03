Clock Radio Wireless Speaker con Bluetooth | una novità che unisce diverse funzioni

laragnatelanews

(Di domenica 10 marzo 2019)Ho avuto il piacere di testare diversi prodotti di Aukey. Ogni volta, ho constatato una indiscutibile qualità costruttiva, e buoni doti per ciò che viene richiesto all’oggetto del test. Poi una cosa d’apprezzare è proprio il rapporto tra qualità e prezzo, sempre molto vantaggiosa rispetto alla concorrenza. Certo, stiamo parlando di prodotti che: funzionano, sono gradevoli al tatto, non sono portatori di innovazione tecnologica, però, ciò che c’è fa bene il suo lavoro ed è razionalmente valido, talvolta perfino …. sorprendente.Oggi parliamo dellacon, un prodotto interessante per, ergonomia, visibilità e…prezzo.Il Display è molto ampio, chiaro con la possibilità di regolarne la luminosità. Il formato orario è però solo su 12 ore AM/PM. L’abbinamentoè immediato e segnalato da un ...

