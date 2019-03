Xylella | Coldiretti | 100mila piante resistenti donate da Unaprol

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) “Il consorzio olivicoloha deciso di procedere all’acquisto didi ulivo leccinoallache verranno consegnate ai nostri olivicoltori“: lo ha annunciato il presidente di, David Granieri che ha partecipato insieme allaalla mobilitazione ”Coraggio Salento” con migliaia gli agricoltori con i trattori, insieme a cittadini e rappresentanti della società civile, hanno invaso il centro di Lecce. “Un impegno – ha precisato Granieri – per non condannare alla desertificazione l’area infetta che riguarda 183mila ettari“.“Il Decreto Legge sulle emergenze agricole – sottolinea la– è un’altra occasione perduta per la ricostruzione del patrimonio olivicolo distrutto, mentre gli agricoltori non sanno come comportarsi per realizzare nuovi impianti ...

