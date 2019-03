Tav,Salvini:può pronunciarsi Parlamento

"Sono disponibile a tutto: se non c'è accordo nel governo, si può pronunciare il, si possono pronunciare gli italiani con un referendum consultivo. L'accordo si può trovare ino nel Paese". Cosìsulla polemica sulla realizzazione della Tav. "Il dibattito di adesso è sul nulla.I bandi non impegnano niente e nessuno", ha aggiunto. E a chi gli ricorda il no del M5S: "Io mi rifaccio al contratto di governo che prevede una revisione,non una cancellazione dell'opera". Ma niente crisi.(Di sabato 9 marzo 2019)

dellorco85 : Salvini deve scegliere se rispettare il contratto di Governo con il @Mov5Stelle, oppure scegliere il #Tav e Berlusc… - matteosalvinimi : #Salvini: il treno è più veloce, più sicuro, meno inquinante. Nessun ministro della Lega firmerà per bloccare la TA… - ManlioDS : Se #Salvini antepone alle grandi riforme che stiamo facendo il #TAV allora spieghi questo agli italiani. -