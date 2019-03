Tav | Salvini | Nessuna crisi in vista

Tav - Salvini : “Farò tutto perché si faccia. Importante dare un segnale di partenza. No intesa? Camere votino o referendum” : “Conto che questo governo andrà avanti ancora a lungo“. Ma “farò di tutto perché la Tav si faccia“. E se non si trova l’accordo con gli alleati del M5s “voti il Parlamento o gli italiani con un referendum”. Mentre su siti web e tv trapela la notizia della lettera inviata da Palazzo Chigi a Telt, la società incaricata di costruire e gestire la linea dell’Alta Velocità Torino-Lione, Matteo ...

Fico contro la Tav : «È l’identità del M5S : battaglia giusta». Salvini : «farò di tutto perché si faccia» : Il presidente della Camera sostiene il Movimento contro la Torino-Lione. Davide Casaleggio getta acqua sul fuoco: «Rottura con la Lega? Non penso». Gli imprenditori: azioni legali se non partono i bandi per i cantieri

Fico contro la Tav : «È l'identità del M5S : battaglia giusta». Salvini : «farò di tutto perché si faccia» : Il no alla Tav «non è un atto ideologico», ma una «battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle e quindi ne comprendo bene la durezza». Il presidente della Camera Roberto Fico, leader dell'ala ...

Tav - compromesso Salvini-Di Maio : lettera di Palazzo Chigi per avvisi con «clausole di dissolvenza» : LA CRONACA DELLA GIORNATA / Tav, il leghista Centinaio: non penso che il governo sia a rischio Ma che cos'è la clausola dissolvente? È una clausa che consente di dichiarare all'occorrenza 'senza ...

