Serie B | va al Lecce il derby col Foggia | beffa Cosenza Crolla il Pescara

Serie B - Perugia-Verona affidata a Di Martino. Lecce-Foggia : arbitra Nasca : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la nona giornata di ritorno di Serie B. Aprirà il turno, venerdì alle 21.00 Perugia-Verona, Di Martino,. Sabato alle 15.00 Cittadella-Pescara, Pezzuto,, ...

Serie B - il Brescia cade e accorcia le distanze. L'Hellas supera il Lecce - sussulto Foggia. I risultati e la classifica : classifica della Serie B si accorcia sempre più: il Brescia perde, il Palermo si riprende il secondo posto, Pescara e Verona scalcano il Lecce. Nel prossimo turno giallorossi impegnati nel derby ...

PALERMO - Vittoria del Palermo sul Lecce nella gara valida per la

Video/ Lecce Verona - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 26giornata - : Video Lecce Verona , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita valevole per la 26giornata del campionato di Serie B.

Serie B : rallenta il Brescia - il Crotone ne fa tre al Palermo - Lecce quarto : Nella 26esima giornata di Serie B nessuna vittoria per Brescia e Palermo . La squadra di Corini pareggia 1-1 contro il Padova ultimo. Al gol di Mazzocco risponde Ndoj . Se possibile va peggio ai ...

Serie B - corsa promozione : Benevento inarrestabile - il Lecce ha un problema in difesa : La corsa per la promozione in Serie A dalla Serie cadetta durante questo weekend ha dato risultati importanti. Il Lecce ha subito ancora una volta tante reti. Nelle ultime tre gare gli uomini di mister Liverani hanno subito addirittura 7 gol: uno col Venezia, due con il Livorno e quattro a Cittadella. Segnali inconfutabili di un crollo nella zona difensiva giallorossa che adesso presenta delle lacune allarmanti. Anche Lucioni, leader della ...

Video/ Cittadella Lecce - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 25giornata - : Video Cittadella Lecce , 4-1, : highlights e gol della partita di Serie B per la 25giornata. Grande tripletta di Moncini e i veneti volano.

Serie B - il Brescia vola. Pescara ok - Lecce ko. Pari tra Foggia e Benevento : Il sabato della Serie B è emozionante, con 5 gare. Il Brescia supera il Crotone negli ultimi 10', l'anno positivo si vede anche da una partita strappata senza grandi meriti. Il Carpi avanza sullo ...

Risultati Serie B - la classifica : il Foggia ferma il Benevento - super Cittadella contro il Lecce [FOTO] : 1/57 Foto Lapresse ...

Serie B : a Palermo c'è l'accordo per la cessione del club - rimonta spettacolare del Lecce : In Serie B ieri si sono svolte diverse gare valide per la 24a giornata di campionato, che chiuderà i battenti oggi 18 febbraio con il posticipo serale Crotone-Pescara, in programma alle ore 21. In testa spiccano le vittorie di Lecce e Verona che hanno consolidato le loro posizioni in classifica, al termine di due gare molto combattute e spettacolari. Lecce, dallo 0-2 al 3-2 Soprattutto, i giallorossi di mister Liverani si sono resi protagonisti ...

Serie B : Lecce show da 0-2 a 3-2 al Livorno - il Cosenza supera la Cremonese : TORINO - La domenica del campionato cadetto si apre con la pazza remuntada del Lecce sul Livorno per 3-2 al Via del Mare. Con questa vittoria i salentini si portano al quarto posto in classifica con ...