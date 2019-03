Sassari - Latte | autocisterna incendiata | è la quarta volta

Incendiato camion del latte vicino a Sassari da due uomini a volto coperto e armati : Ennesimo episodio di protesta violenta nell'ambito della vertenza sul prezzo del latte all'indomani dell'accordo sul prezzo firmato in prefettura a Sassari. Questa mattina all'alba due uomini a volto ...

Guerra del latte - uomini incappucciati assaltano e danno alle fiamme una cisterna a Sassari : Un'autocisterna, adibita al trasporto di latte ovino, è stata fermata da uomini armati e incappucciati che, dopo aver fatto scendere l'autista, l'hanno data alla fiamme: è il quarto episodio simile in pochi giorni in Sardegna. L'ultimo caso si è verificato a Torralba, 24 ore dopo l'accordo raggiunto da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, Governo e Regione, che ha fissato il prezzo del latte a 74 centesimi.Continua a leggere

Latte : a Sassari accordo su acconto 74 centesimi al litro : È stato trovato l'accordo sul prezzo del Latte ovino: l'acconto pagato ai pastori della Sardegna sarà di 74 centesimi a litro, contro i 72 su cui si erano arenati i tentativi di intesa nell'ultimo mese. Il punto d'incontro fra le richieste degli allevatori e i trasformatori è stato raggiunto stamane a Sassari durante la nuova riunione del tavolo tecnico convocato dal prefetto Giuseppe Marani, iniziata in tarda mattinata con qualche ...

Sassari calcio Latte Dolce : contro il Lanusei sarà Giornata Biancoceleste : Il Sassari calcio Latte Dolce comunica che occasione della stra isolana di serie D contro la capolista Lanusei, big match del campionato in programma domenica 3 marzo 2019 – fischio di inizio allo stadio Vanni Sanna previsto alle ore 15 – sarà Giornata Biancoceleste. «Due squadre sarde ai vertici della classifica del girone G di serie D. Una gara che non ha bisogno di motivazioni che vedrà opposti i nostri ragazzi alla solitaria capolista ...

Latte : Agrinsieme Sardegna - a tavolo Sassari fatti altri piccoli passi avanti : Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Al tavolo della filiera ovicaprina riunitosi ieri a Sassari abbiamo registrato dei piccoli passi avanti, grazie ai quali le parti hanno concordato di legare il prezzo del Latte ovicaprino a quello del formaggio. Guardiamo quindi con fiducia alla nuova riunione del tavolo

Sassari - attacco armato : incendiata una cisterna del latte - autista legato a un albero : Nella 'guerra' sarda per il prezzo del latte, alcuni episodi eversivi rischiano di vanificare le ragioni dei pastori. L'ultimo, stamattina: c'è stato un nuovo assalto armato, il secondo in pochi giorni, a una cisterna del latte nel sassarese. Due uomini a volto coperto e armati di pistola, hanno costretto un autotrasportatore a scendere dal mezzo, lo hanno legato a un albero, per poi dare fuoco al mezzo. L'episodio è accaduto proprio nel giorno ...

Sassari : incappucciati e con le armi in pugno incendiano un'autocisterna del latte mentre si apre il vertice in Prefettura : "Per il mondo agropastorale servono soluzioni di sistema". Così il governatore in pectore della Sardegna, Christian Solinas. "Appena sarò nel pieno dei poteri sarà mia cura convocare le parti ...

Sassari calcio Latte Dolce : fra Atletico e Lanusei - palla a mister Stefano Udassi : In casa Sassari calcio Latte Dolce il tempo non si ferma. C’è quello dedicato giustamente al recupero delle energie e quello per rimettersi subito al lavoro: per esigenze da calendario; per necessità legate all’aspetto Atletico, tecnico e tattico; per alimentare la sempre ardente voglia di dare il massimo possibile per fare, sul campo, il meglio possibile. Dopo una vittoria, e dopo una sconfitta. Così quindi anche questa ...

Sassari calcio Latte Dolce : quattro chiacchiere con il centrocampista Daniele Bianchi : Il Sassari calcio Latte Dolce, stoppato ad Anagni nell’ultimo match di campionato (1-0), si scrolla di dosso la polvere della caduta, prende la rincorsa, rimonta in sella e già spinge veloce sui pedali verso il prossimo Gran Premio della Montagna. Non c’è tempo per leccarsi le ferite ma, soprattutto, non ci sono ferite da curare: c’è una partita giocata non al top e persa contro un avversario di rispetto; e c’è la ...