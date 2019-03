Rogo tossico dal campo nomadi di Castel Romano | residenti barricati in casa

ilgazzettino

(Di sabato 9 marzo 2019) Notte d'inferno al per un maxiche ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Pomezia per oltre 8 ore. Le fiamme sono divampate poco prima delle 20 di giovedì e hanno ridotto in cenere un enorme ...

maxgobbi : Rogo tossico dal campo nomadi di Castel Romano, a Pomezia residenti barricati in casa - LucaBurnout : RT @ilmessaggeroit: Rogo tossico dal campo nomadi di Castel Romano, a Pomezia residenti barricati in casa - AlfAnnunziata : RT @ilmessaggeroit: Rogo tossico dal campo nomadi di Castel Romano, a Pomezia residenti barricati in casa -