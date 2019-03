Reset Roma | si cambia tutto

romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2019) Era nell’aria da settimane. Non è stata una sorpresa per nessuno, anzi semmai a sorprendere è stato il tempo impiegato per decisioni sinceramente apparse a tutti inevitabili. Era logico, prevedibile, addirittura scontato che il destino di Di Francesco e quello di Monchi fossero strettamente legati tra loro, un effetto domino fisiologico.Infatti l’ormai ex Ds spagnolo ha difeso fino alla fine l’operato del tecnico abruzzese, di fatto mettendo sul piatto il suo futuro a Trigoria. Un ‘all-in’, tanto per usare un gergo pokeristico. Un azzardo, scrivendo con il fin troppo facile senno del poi. Resta comunque di difficile comprensione perché un giovane dirigente in rampa di lancio, dopo un’ottima prima stagione, abbia messo il proprio futuro nel Club totalmente nelle mani di un allenatore che, senza soluzione di continuità, quest’anno ha ...

