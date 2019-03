Prato | insegnante indagata per violenza | avrebbe avuto un bimbo da un 14enne

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Una storia veramente assurda quella che arriva da, in Toscana, dove un'del posto è finita nel registro degli indagati persessuale ai danni di un suo alunno, un minore di 14 anni. Stando alle accuse, la donnaanche un bambino dalla relazione con il ragazzino, e le violenze sarebbero avvenute a casa della docente stessa. Qui, sempre secondo chi indaga, il giovane si recava per effettuare delle ripetizioni inerenti alcune materie scolastiche. Si precisa che gli eventi di cui stiamo parlando sarebbero avvenuti tutti all'esterno del contesto scolastico.La gravidanza Come su detto, la donnaancheun bambino dal. Le indagini sono scattate perché i genitori dell'adolescente, una volta venuti a conoscenza dei fatti, hanno voluto denunciare la donna all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, secondo quanto riferito da Repubblica, la donna ...

Agenzia_Ansa : Insegnante indagata per #violenzasessuale su 14enne a #Prato. La donna avrebbe avuto un figlio dal ragazzo. La quer… - MediasetTgcom24 : Prato, insegnante indagata per violenza sessuale su 14enne #prato - mindtapes : il cattivo esempio di #indromontanelli - Prato, insegnante indagata per violenza sessuale: ha avuto un figlio dall'… -