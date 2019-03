Niffoi è pronto a presentare il suo nuovo libro | ‘Il cieco di Ortakos’

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Essere ciechi, nell’economia di un individuo, non è un dettaglio di poco conto. Sicuramente si possono affrontare attività valide come il cantare, ascoltare un melodramma o una band metal. O discutere con passione di una partita di calcio. Ma è uno stato, verrebbe da dire, speciale; che quindi merita attenzione: come quella che il sensibile Salvatoremette in atto nel suo imminente romanzo, "Ildi Ortakos" (Giunti Editore, pag. 156) in uscita il 20 marzo 2019. A questo lavoro va una nota di particolare plauso: tra gli spazi delle parole corre una sorta di chiarificazione; ovvero un attestato di unicità che concorre a sostanziare i protagonisti dello scritto.La cecità come tema letterario È indubbio che la presenza del senso della vista – o più precisamente, la sua mancanza, la sua irrecuperabile assenza – sia uno statuse adatto a un uso metaforico per quelli che, ...