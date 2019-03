Legnano | incendio in un palazzo del rione Mazzafame

ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2019), Milano,, 9 marzo 2019 - Attimi di paura per undivampato oggi poco dopo le 14 in via delle Azalee 1, in un appartamento al primo piano del condominio di recente fattura che si trova ...

Giorno_Legnano : Le fiamme sono divampate sul balcone di un appartamento al primo piano di via delle Azalee mentre all'interno una d… -