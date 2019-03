Juventus-Udinese | le pagelle bianconere | Spinazzola idee e show | Bentancur prezioso

Serie A - Juventus-Udinese 4-1 : highlights e gol 27esima giornata - Sky TG24 - : Nell'anticipo della 27esima giornata la capolista travolge i friulani e consolida il primo posto in classifica. La squadra di Allegri nel primo tempo indirizza il match con una doppietta di Kean, poi ...

Infortunio Barzagli - le condizioni del difensore dopo Juventus-Udinese : Infortunio Barzagli – Doveva essere, ieri sera, la sua partita. Quella del ritorno in campo dopo mesi di assenza, quella del ritorno da capitano a guidare la difesa della Juventus. La gara di Andrea Barzagli, però, è durata poco più di 20 minuti: il tempo di sentir tirare il polpaccio dopo le prime accelerazioni, la […] L'articolo Infortunio Barzagli, le condizioni del difensore dopo Juventus-Udinese proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus-Udinese - Nicola : “Prova insoddisfacente. Commessi troppi errori” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Davide Nicola, tecnico dell’Udinese, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Siamo scesi in campo e non siamo riusciti a fare molte delle cose che ci eravamo prefissati. La prestazione non ci soddisfa, nel primo tempo l’essere passati in svantaggio dopo […] L'articolo Juventus-Udinese, Nicola: “Prova insoddisfacente. ...

Juventus-Udinese - Allegri : “Contro l’Atletico con un solo terzino” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Per la gara contro l’Atletico Madrid credo di avere a disposizione un solo terzino, perché De Sciglio non sarà recuperato. Vedremo, qualcosa bisogna fare. Servirà tecnica ed ampiezza, saremo comunque […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri: ...

Juventus-Udinese - Davide Nicola : “la prestazione non mi soddisfa” : Brutta sconfitta per l’Udinese nella gara di campionato contro la Juventus, ecco le dichiarazioni del tecnico Davide Nicola ai microfoni di Sky Sport: “la prestazione non mi soddisfa, non siamo stati aggressivi, uscivamo fuori tempo, non siamo stati precisi e coordinati come in altre occasioni. E’ stata molto brava la Juventus, ma anche demerito nostro, commettendo troppi errori. Ci mancava segnare fuori casa, il gol di ...

Juventus bis-Udinese 4-1 : Kean - Can e Matuidi guidano le «riserve» pensando all'Atletico : Morale: dopo 25' il difensore completa la settimana horror dei campioni del mondo, dopo Buffon e De Rossi, ed esce per l'ennesimo problema muscolare. Kean ha metà degli anni di Barzagli e la fretta ...

Juventus-Udinese 4-1. Kean non tradisce : due gol : Ce l'ha scritto sul biglietto da visita che Massimiliano Allegri ha compilato per lui: "Moise Kean deve imparare il calcio, ma fa gol con grandissima facilità". E il ragazzino collezionista di primati ...

