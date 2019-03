Il governo prende altro tempo sulla TAV

Salvini si prende il weekend per la Tav. 'governo? Siamo nelle mani del buon Dio' : Una crisi politica che si avvicina sempre di più e su cui è saltato Silvio Berlusconi, proponendosi come azionista di minoranza di un Governo con Salvini premier. "Non ho ambizioni personali, prima ...

Tav - il governo prende tempo Non c'è accordo tra 5s e Lega : ... 'Oggi si è tenuta una prima riunione politica, confidiamo in una decisione entro venerdì', ha affermato il premier. Ancora qualche giorno per capire in quel direzione andrà il 'treno' del governo. ...

Rimpasto di governo - il piano di Luigi Di Maio per prendersi il ministero dell'Economia : Sembra proprio che per l’attuale ministro dell’Economia Giovanni Tria il tempo a disposizione sia contato. Come riporta Il fatto quotidiano, la Lega e il Movimento 5 stelle avrebbero già intrapreso i negoziati per sostituirlo dopo l’appuntamento di maggio con le elezioni Europee. L’esito del rimpast

Giuseppe Conte - lo scenario sul vertice a palazzo Chigi per riprendersi i poteri : ribaltone nel governo : L'ultimo a farne le spese è stato per esempio il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, colpevole di aver strigliato i colleghi ministri pentastellati a proposito della Tav. La loro posizione ...

Emma Marrone : 'Aprite i porti' - la cantante prende posizione contro il governo : Durante il concerto tenuto ad Eboli de 'Essere qui tour 2019' Emma Marrone avrebbe urlato 'Aprite i porti', prendendo una posizione netta nei confronti delle politiche...

Tav - il governo prende tempo - ridiscutere l'intero progetto : Congelare la Tav e ridiscutere integralmente il progetto. Questo il contenuto della mozione approvata dall'aula della Camera. Forti critiche dalle opposizioni, il Partito Democratico espone in Aula cartelli con scritto "Salva Salvini, boccia la Tav", accusando i giallo-verdi di un reciproco scambio di favori, l'immunità per il vicepremier Salvini riguardo al caso Diciotti, in cambio di una boccata d'ossigeno circa la dicisione sulla ...

Tav - accordo Lega-M5s ma solo per prendere tempo : la mozione alla Camera ricalca il contratto di governo : Hanno trovato l’accordo ma il documento che depositeranno alla Camera non è molto diverso da quello che era già previsto dal contratto di governo. In pratica una manovra per prendere tempo quella della Lega e del Movimento 5 stelle, come spiegano alle agenzie di stampa fonti della maggioranza, in attesa che l’esecutivo non prenderà una decisione. Nel frattempo, dunque, la mozione che i 5 stelle e il Carroccio metteranno in votazione ...

Turismo : Federalbergi Veneto - governo smetta di farsi prendere in giro - reagisca (2) : (AdnKronos) - “Confidiamo che la VI Commissione regionale possa dar seguito a breve al disegno di legge sulle locazioni turistiche, che ne istituisce il registro regionale. Il provvedimento - ricorda Michielli - prevede per gli appartamenti in affitto turistico nuove prescrizioni in materia urbanist

Berlusconi ospite a Pomeriggio Cinque se la prende con i sostenitori dell'attuale governo : È un Silvio Berlusconi incontenibile quello che è stato ospitato oggi nel salotto pomeridiano di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso. Il Cavaliere ha parlato a lungo toccando vari argomenti, dalla politica alla recente vittoria delle Regionali in Abruzzo, per concludere con un giudizio lapidario relativo al recente Festival di Sanremo. Berlusconi ha dichiarato di guardare con preoccupazione al futuro, soprattutto per quanto riguarda la ...

[Il caso] Nell'incendio di governo - Lega e 5 Stelle cercano di prendere tempo almeno sul caso Diciotti. L'assist del rinvio delle carte a ... : Nella lunga notte in cui è sprofondato il governo giallo verde dopo la disfatta d'Abruzzo, un imprevedibile assist potrebbe arrivare proprio dal caso Diciotti. Il voto della Giunta per le ...

Il centrodestra si prende l’Abruzzo - Berlusconi esulta : “Alleanza naturale a differenza di quella del governo” : Il centrodestra vince in Abruzzo, Berlusconi esulta “I miei complimenti e i miei auguri a Marco Marsilio e a tutti i militanti e gli eletti abruzzesi di Forza Italia. Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l’Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centro-destra e della politica italiana. Lo avevo percepito, in queste settimane, stando fra la gente abruzzese. Ovunque ho trovato entusiasmo, affetto, ...

Matteo Salvini - perché può far crollare il governo se Forza Italia prende il 10% alle Europee : Il mantra tra gli azzurri, almeno per quelli tra loro che ancora credono in una rinascita di Forza Italia e in una riedizione del centrodestra, è 10 per cento. Intesa come la percentuale che il partito del Cav deve scavallare alle prossime elezioni Europee per dare un segnale forte a Salvini. Lo scr

Padellaro a Pansa : “Vuoi un nuovo governo Monti? La prossima volta Lega e M5s prenderanno il 99% di voti” : “L’unica alternativa è quella di un governo di tecnici, come Mario Monti, sostenuto dai militari. Non è un golpe, perché non saranno i militari a governare, ma i tecnici”. Il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, nel corso di Piazzapulita (La7), propone la sua soluzione per cacciare quello che definisce “un governo di terroristi“. In studio la proposta viene presa quasi con ilarità. “Siamo tutti un ...

Salvini si prende l’Abruzzo e da lunedì sarà crisi di governo : sarà il voto abruzzese a determinare l’estinzione grillina. Il flop è annunciato. Alle Regionali Matteo Salvini si prenderà anche l’Abruzzo.