adnkronos

(Di sabato 9 marzo 2019) Taglio del nastro a Trebbo di Reno di Castelmaggiore, Bo, per la nuova18 società cooperativa , nata dal fallimento della storica azienda fondata nel 1910 a Bologna e diventato negli anni ...

BinaryOptionEU : Gazzotti riparte con Worker Buy Out - TV7Benevento : Gazzotti riparte con Worker Buy Out... - Adnkronos : Gazzotti riparte con Worker Buy Out -