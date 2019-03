U&D | dopo il confronto Andrea invia un messaggio indiretto alla Langella | ' Sii

U&D - Teresa e Dal Corso dopo il confronto si lanciano frecciate sui social : 'Sii forte' : Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, sembrerebbe essere ritornato sui suoi passi, dopo aver detto 'no' alla tronista partenopea. Il modello ha avuto un confronto con la ragazza in puntata dopo il quale ha scritto un post sui social che sembrerebbe speculare a quello postato dalla Langella. Quest'ultima ha scritto, in occasione dell'8 marzo: 'Sii forte, sei nata donna'. Poco dopo Dal Corso ha pubblicato la ...

Teresa e Andrea - possibile frequentazione dopo U&D - lei scrive : 'Fa male' lui la segue : Cosa succede tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan che hanno avuto modo di seguire l'esito negativo della scelta finale della tronista napoletana a Uomini e donne. Andrea, infatti, nonostante avesse mostrato un certo interesse nei confronti della Langella, alla fine ha preferito andare via da solo dalla villa, anche se poi si è pentito e ha chiesto a Teresa di dargli una seconda ...

U&D - Ivan dopo la scelta criticato sui social da alcuni utenti : 'Fai ridere' : Ivan Gonzalez, dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne con Sonia, è stato preso di mira sui social network da alcuni utenti che l'hanno accusato di aver scelto la corteggiatrice sarda per una questione di business e per non ritrovarsi da solo. Dunque, la nuova coppia formatasi nel dating-show condotto da Maria De Filippi non ha affatto convinto il pubblico che, fin da subito, ha criticato il modello spagnolo sostenendo che abbia ...

Spoiler U&D - Martina Sebastiani attacca Andrea Dal Corso : 'Mi ha cercata dopo la scelta' : Andrea Dal Corso è salito alla ribalta del gossip italiano per essere stato corteggiatore di Mara Fassone prima e Teresa Langella poi. Ma anche per essere stato tentatore di Martina Sebastiani a Temptation Island. La ragazza, all'epoca fidanzata, era letteralmente crollata sotto il colpi del savoir-faire del ragazzo originario di Mirano. Qualche settimana fa, a Uomini e Donne, è andata in onda una delle scelte più discusse della storia del ...

Anticipazioni U&D - Andrea ritorna da Teresa dopo il rifiuto chiedendo un'altra possibilità : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono classico rivelano che ci sono delle novità importanti che riguardano l'ex tronista Teresa Langella, che come ben si sa è stata rifiutata alla scelta finale da Andrea Dal Corso. L'ex tentatore, infatti, ha risposto con un secco e deciso no alla proposta di fidanzamento della tronista, lasciando tutti senza parole. Eppure in queste ...

Anticipazioni U&D : dopo la mancata scelta - la Paragoni potrebbe ripartire da Andrea : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concedere ampio spazio alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, che andranno in onda su Canale 5 probabilmente venerdì 1 marzo. I due tronisti hanno già registrato il weekend in villa insieme alle rispettive corteggiatrici e di recente sono stati protagonisti anche delle feste di fidanzamento nel castello medievale. Stando a quanto riportano da Il Vicolo delle News, lo spagnolo ha concluso ...

Giorgio Manetti dopo U&D/ "Lavorerei con Maria De Filippi" e su Gemma e Rocco dice… : dopo le recenti dichiarazioni, Giorgio Manetti torna sul tema televisione e confessa: 'Vorrei lavorare con Maria De Filippi!'.

Lorenzo e Claudia dopo U&D : la coppia forse insieme in una foto postata da un amico di lui : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo la scelta? A tale domanda che si son posti tanti fan di Uomini e Donne ha forse involontariamente risposto un amico dell'ex tronista alcune ore fa. Sul profilo Instagram di questo ragazzo, presente alla festa di fidanzamento del "Cobra", è apparso lo screenshoot di una video-chiamata fatta probabilmente con la neo coppia, la quale attualmente si troverebbe a Latina, la città dove vive ...

Gossip U&D - Teresa sta ancora male dopo il no di Andrew : 'Volevo dei figli da lui' : Non è passato molto tempo dalla puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella: in queste ore, l'ex tronista ha rilasciato delle nuove dichiarazioni al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, facendo un po' di chiarezza su quello che è successo. Un'intervista decisamente spiazzante, durante la quale Teresa ha ammesso che, ancora oggi, sta soffrendo per come sono andate le cose, una chiacchierata dove ha svelato ...

U&D - messaggio di Antonio Moriconi dopo la scelta : 'Non mi aspettavo tutto questo affetto' : Lorenzo Riccardi e Teresa Langella hanno concluso i rispettivi percorsi sul trono di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le scelte dei due tronisti sono state trasmesse nel corso dei due appuntamenti serali dello "Speciale Uomini e Donne". Ricordiamo che la prima ad aver abbandonato la sedia rossa è stata Teresa: la sua scelta è stata trasmessa in televisione lo scorso venerdì 15 febbraio. La scelta di ...