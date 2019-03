Taekwondo | Dutch Open 2019 | Vito Dell’Aquila e Laura Giacomini guidano un’ambiziosa

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Concluso il fine settimana dedicato ai Campionati Italiani Categorie Olimpiche, riprende la stagione internazionale per ilazzurro. La Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano sarà infatti impegnata tra sabato 9 e domenica 10 marzo al, torneo di categoria G1 che andrà in scena presso l’Indoor Sportcentrum di Eindhoven (Olanda). Il gruppo azzurro cercherà di migliorare il bottino raccolto all’Egypt(un secondo e due terzi posti) per guadagnare fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Come di consueto saranno in gara anche diversi atleti italiani iscritti con i rispettivi club e desiderosi di mettersi in mostra per ambire ad una convocazione in Nazionale.La stella della spedizione azzurra sarà come di consuetoDell’Aquila nei -58 kg. Il giovane talento pugliese sarà chiamato a confermarsi dopo il terzo ...

