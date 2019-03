Sadio Mané | la gazzella che fa impazzire Anfield

lanotiziasportiva

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il Liverpool sta attraversando un momento di stagione non facile. I nove punti ottenuti nelle ultime cinque partite dai Reds hanno consentito al Manchetser City (che invece ha fatto bottino pieno) di conquistare il primo posto in classifica. Per riprendersi la vetta ed aggiudicarsi un titolo che manca dal 1990, il tecnico Jurgen Klopp deve ritrovare il Liverpool schiacciasassi dei mesi passati. Una squadra che nell’ultimo periodo ha visto il calo di rendimento di diversi giocatori. Tra questi non c’è, mai come quest’anno ispirato sotto porta.Cresciuto nelle giovanili del Metz, l’attaccante senegalese esordisce in prima squadra nella stagione 2011/2012, siglando appena un gol in 19 partite. Una stagione non particolarmente positiva né per lui né per il club francese, conclusa con la retrocessione in terza divisione.Nell’estate del 2012...

