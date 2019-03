Pomeriggio 5 | la Groppelli attacca Taylor Mega | ' Tra qualche anno ti cade tutto giù'

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Oggi 8 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di5. Tra le tematiche toccate, la ricchezza e la povertà; tra gli ospiti non poteva mancare, la bella influencer che vorrebbe arrivare a guadagnare circa un milione al mese per vivere bene. Durante la messa in onda, la ragazza è stata piuttosto criticata riguardo la sua professione e i suoi atteggiamenti da snob dalla giornalista Patriziae dall'ex con concorrente del GF Salvo Veneziano. "In tanti anni non ho mai visto un'ospite rinunciare alla cabina rossa perché la considera da poveracci" ha detto l'ex gieffino riferendosi alla. Tuttavia, lo scontro più duro è stato proprio con laIl botta e risposta trae la"Nel nostro paese la ricchezza viene parecchio demonizzata. Se uno non ruba e realizza la propria ricchezza non capisco cosa ci sia di male" ha ...

