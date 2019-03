Per adesso la red bull ha messo le ali

Corona : "50 mila euro Per il video a Fogli? Adesso la verità" : L'ex re dei paparazzi, protagonista del discusso videomessaggio inviato a Riccardo Fogli sull'Isola dei Famosi, parla di...

Sul carro Pd adesso tornano Persino i vip : Inevitabile davvero la citazione alla raccolta di Stephen King, maestro della letteratura dell'orrore, divenuta poi, nel 1991, il titolo del film di Tom McLoughlin: A volte ritornano. Racconti della paura, più reali che fantastici. I mostri, ancora una volta, sono tra noi, anche quando pensavi di averli sepolti nei meandri più cupi e bui, ecco che si ripresentano, immarcescibili e identici.Va detto che non difettano di ottimismo. È bastata ...

Spende oltre 22mila euro in chirurgia Per somigliare a Meghan Markle : ecco com’è adesso : Stesso taglio di capelli e stessa manicure, sopracciglia identiche, abiti e accessori indossati subito sold out in rete e persino lentiggini tatuate. Ma eravamo rimasti qui. A un effetto-Meghan Markle sicuramente dilagante – e questo era prevedibile – ma abbastanza contenuto. L’ex attrice e moglie di Harry d’Inghilterra è diventata un’icona, è normale che tante donne si ispirino al suo look. Ma pare che negli Stati Uniti, dove l’effetto ...

Anna Falchi esulta Per la vittoria della Lazio : 'Adesso a letto sola soletta senza la maglietta' : La stravittoria della Lazio nel derby con la Roma ha fatto felice la supertifosa Anna Falchi che ha voluto ringraziare a modo suo i tifosi biancocelesti augurando loro una bellissima buonanotte. Nel ...

Ancelotti : «Per il Napoli non c’è nulla di meglio che affrontare la Juventus adesso» : Conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Juventus Giochiamo una partita di campionato che forse è la più importante, niente di più. Lo faremo con la voglia e l’ambizione di giocare al meglio della nostre possibilità, e di dimostrare di poter essere competivi contro una squadra che è molto molto forte Rispetto all’andata la Juventus troverà una squadra con più sicurezze. All’andata era l’inizio di un nuovo ...

Ministro Le Maire : "Adesso Italia decida su Tav". Ponti : analisi 'sovranista' conferma oPera inutile : Diversa la posizione del Ministro dell'Economia Giovanni Tria favorevole all'infrastruttura e alla prosecuzione del progetto. Anche i leghisti, da questo punto di vista, puntano a far partire i bandi ...

I mobili all’Ikea e la scommessa Persa con Beckham - Ibra svela : “ecco cosa mi tocca fare adesso” : L’attaccante svedese ha parlato della nuova stagione, rivelando di aver perso una scommessa con Beckham Durante l’ultima finestra di calciomercato il suo nome è stato tra i più chiacchierati, Zlatan Ibrahimovic però alla fine è rimasto ai Los Angeles Galaxy. Lo svedese si prepara dunque per una nuova stagione in MLS, provando a portare la propria franchigia prima ai playoff e poi, perchè no, verso la vittoria finale. Ospite ...

Roditori con la suPer vista : topi trasformati da speciali nanoparticelle adesso possono vedere anche al buio - possibile rivoluzione Per la vista umana : Il nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell potrebbe essere precursore per una nuova serie di applicazioni in campo civile (per la sicurezza e la crittografia), militare e soprattutto nel panorama medico. Lo studio è nato dalla collaborazione tra due ricercatori: Tian Xue e Jin Bao dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina insieme a Gang Han della University of Massachusetts Medical School a Boston. I risultati sono stati ...

Netflix : aumenti in vista in Italia? Per adesso - solo un test : Netflix è ormai accessibile praticamente dovunque e conta oltre 139 milioni di abbonati nel mondo, e questo la rende una delle piattaforme di streaming video più popolari al mondo. La crescita della società passa per investimenti miliardari destinati ad offrire al pubblico un catalogo di contenuti molto ricco che comprenda numerose produzioni originali tra serie, documentari e produzioni cinematografiche. Ma la necessità di investire risorse ...

Aumento prezzo Netflix : tutto invariato in Italia - Per adesso : Netflix potrebbe aumentare i prezzi anche in Italia? C'è questa possibilità, anche se non è detto si realizzi. Per il momento la società si è limitata a fare qualche piccolo scherzo ai nuovi clienti, proponendo loro un costo più alto rispetto a quello che versano gli attuali utilizzatori (ad alcuni è stata proposta la cifra di 16.99, ad altri di 17.99 euro). Si tratta di un test, somministrato a campione (qualcuno lo ha visualizzato, e ...

Figli dei preti : adesso spuntano le linee guida Per consacrati : Ci sono novità sulle linee guida che i sacerdoti devono almeno tenere a mente nel momento in cui mettono al mondo dei Figli. Esistono persone che, avendo avuto un consacrato come padre, possono essere incappate in difficoltà. L'insieme che le raccoglie, la definizione sintetica, è: 'Figli dei preti'. Sui ...

Massimo Cacciari al Fatto quotidiano : "Lega e M5s - un drammatico Pericolo. Cosa deve fare il Pd adesso" : L'ora degli sciacalli arriva puntuale, dopo ogni batosta elettorale. Ad approfittare del M5s moribondo è Massimo Cacciari, che con il flop delle regionali in Sardegna ancora freschissimo lancia dal Fatto quotidiano (con il direttore Marco Travaglio, crediamo, un filo commosso) un disperato appello a

