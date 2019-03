Milan - non ancora fissata la data per l’udienza al Tas sul FPF : Il ricorso del Milan al Tas contro la sentenza Uefa è ancora nelle fasi iniziali e non è stata ancora fissata una data per l’udienza. Secondo quanto appreso da CF – Calcioefinanza, quindi, non si è arrivati ancora all’udienza davanti la corte arbitrale dello sport di Losanna per discutere del ricorso riguardante la decisione sul […] L'articolo Milan, non ancora fissata la data per l’udienza al Tas sul FPF è stato ...

Milano. on. Morelli - Lega - : "Pereira falso - chi svende Scala non merita di stare a Milano" : "Il sindaco Sala, che chiede silenzio, dovrebbe invece urlare alla città e al mondo il licenziamento in tronco di Pereira. Capisco le difficoltà di Sala di riconoscere pubblicamente quanto avvenuto ...

Basket - Eurolega 2019 - 25a giornata : Milano nella tana del CSKA Mosca - dove non vince dal 2010 : Era il 21 ottobre del 2010 quando la prima giornata dell’Eurolega 2010-2011 vide l’Olimpia Milano, allora Armani Jeans, vincere in casa del CSKA Mosca per 73-88. Fu la peggiore stagione europea dell’ex Armata Rossa da più di vent’anni a questa parte, con l’eliminazione già nella prima fase a gironi in base al format di allora, e curiosamente ad accompagnarla all’uscita dall’Europa fu proprio ...

Soffrirà - muterà - ma la Terra non scomparirà. Una mostra a Milano : Per "invertire la marcia" del riscaldamento del pianeta ed evitare che nel futuro cessino le condizioni per la vita umana sulla Terra occorrerà adottare "misure senza precedenti". Lo ha constatato, presentando la mostra "Capire il cambiamento climatico" al Museo di Storia Naturale di Milano, il presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. "Viviamo in un momento cruciale della storia dell'umanità, l'Antropocene, in ...

Non sta 'respirando' bene - l'organo del Duomo di Milano va restaurato subito : l'organo del Duomo di Milano "non sta respirando bene, sintomo di malattia". A fotgrafare così la necessità di un profondo restauro dello strumento musicale più grande d'Italia, il secondo in Europa dopo quello tedesco di Passau, è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Polveri, ossidazioni, sbalzi di temperatura le principali cause della malattia. La cura non è quindi più rinviabile e i ...

Il ruolo di Elliott e gli occhi del Milan sui gioielli del Lille : non c'è solo Pepé : I cui interessi nel mondo del calcio sono cresciuti in maniera importante negli ultimi tempi, come ha dimostrato anche il suo coinvolgimento nelle vicende del Lille . IL PIANO DI Elliott - Elliott ha ...

Milan - Shevchenko ed il paragone con Piatek : “non siamo uguali come si dice” : Andriy Shevchenko ha analizzato l’impatto di Piatek sul ‘suo’ Milan, parlando anche dell’ex compagno Gattuso Andriy Shevchenko è rimasto tifosissimo del Milan anche dopo il suo addio al club rossonero. L’ex centravanti è stato tirato in ballo nelle ultime settimane diverse volte, a causa della somiglianza presunta con Piatek, nuovo bomber del Milan. Shevchenko però ha rigettato questo paragone e parlando a ...

Milanord2 - non solo shopping ma sport - cultura e intrattenimento : Milano,, askanews, - Non solo i 350 negozi. Ma uno spazio di oltre quarantamila metri quadrati dedicati ad attività ludiche a cielo aperto per giochi, sport, attrazioni ed eventi artistici e culturali.

Milano Digital week - il programma e i 10 eventi da non perdere - : ... il concetto di Datami" Al Palazzo Giureconsulti European Commission in collaborazione con Joint Research Centre, JRC, organizza il progetto artistico "Sciart " Arte e Scienza: il concetto di Datami" ...

Milan - Bakayoko : "Non ho apprezzato le critiche di Gattuso nei miei confronti" : Tiémoué Bakayoko è l'uomo che, ancora più di Piatek, ha preso per mano il Milan nei momenti di maggiore difficoltà e lo ha trascinato a forza a lottare per un posto in Champions League. Lo ha fatto a ...

Razzismo. Non nemici - solo persone. Ecco la lezione del corteo di Milano : People dice anche che non basta condividere un like sui social, ma che dobbiamo uscire dal mondo virtuale, tornare nelle piazze, viverle come luogo rigeneratore della società civile. Lei, sacerdote, ...

Milano : a Legnano operaio minaccia di buttarsi da una gru - 'non mi pagano' : Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Da diverse ore un egiziano di vent'anni circa è arrampicato sulla gru di un cantiere edile di Legnano, in provincia di Milano, e minaccia di suicidarsi. I vigili del fuoco sono sul posto dalle 15.30 di questo pomeriggio e si trovano ancora lì a supporto delle forze dell'

Milan-Inter - demolite il nuovo progetto : San Siro non si tocca! : Come dite? Biglietti più cari? Ah, e sottofondo di logica da economia studentesca " condividiamo in due, paghiamo meno -, beh, ecco, personalmente non so cosa farmene, davvero non capisco quale sia ...

Sconcerti : “Il Napoli non ha approfittato dell’assenza di Milan e Inter per dieci anni” : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera la consueta analisi del lunedì mattina. Analisi giustamente improntata alla razionalità. “Resta un dato di fatto – scrive Sconcerti -: il Napoli ha perso tutti e due gli scontri diretti e stavolta ha perso anche contro una Juve magra”. “Entrambe invecchiate” Sconcerti scrive che non e` stata una grande partita: “Mi sono sembrate invecchiate entrambe, un po’ sfasate ...