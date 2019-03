La Juve perde De Sciglio e ritrova Barzagli

Atletico Madrid - Simeone perde un’importante pedina in difesa : Felipe Luis a rischio contro la Juventus : Diego Simeone dovrà fare a meno di Felipe Luis contro la Juventus? Un infortunio potrebbe fermare il difensore brasiliano Felipe Luis out dalla formazione di Diego Simeone nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus? Dopo l’infortunio che ha costretto il terzino destro ad abbandonare il campo durante la sfida contro la Real Sociedad, il brasiliano a seguito dei controlli diagnostici ha evidenziato una ...

Tacchinardi : 'Contro l'Atletico - la Juve ha tutto da guadagnare e nulla da perdere' : La Juventus dopo un avvio di stagione da record, ora sta attraversando un periodo sottotono che ha portato la squadra a perdere l'ottavo d'andata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. L'inaspettata sconfitta per 2-0 è stata attribuita soprattutto all'operato di Massimiliano Allegri, oggetto anche di pesanti insulti sui social. Su quest'argomento spinoso ha voluto esprimere un'opinione anche l'ex bianconero Alessio Tacchinardi e l'ha ...

La Juve (perde) anche in borsa : Sono passati oramai tre giorni dalla disfatta colossale in casa dell’Atletico Madrid, che si è imposto per 2-0 con i goal di Jimenez e Godín, ma oltre alla possibile eliminazione dalla Champions League, le conseguenze arrivano anche su altri fronti.La disfatta in borsaUna possibile eliminazione dalla competizione, oltre al danno economico inevitabile, ha già causato problemi: due ore di distanza è arrivato un altro crollo: quello in borsa. ...

Juve fuori agli ottavi? Uno sguardo ai conti : ecco quanto perderebbe! : Juve OTTAVI- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset“, una Juventus fuori agli ottavi di finale di Champions League, potrebbe rappresentare un macigno totale, sia per quel che riguarda i tifosi, sia per quel che riguarda i ricavi. Di fatto, in caso di eliminazione contro l’Atletico Madrid, la Juventus perderebbe dai 37,5 ai 41,5 milioni di […] More

Juventus - dopo la sconfitta in Champions con l'Atletico il titolo in Borsa perde il 13% : La "botta" era attesa, ed è arrivata. E una persino peggiore potrebbe arrivare se la Juventus dopo il ritorno degli ottavi di Champions con l'Atletico Madrid dovesse finire fuori dalla massima competizione calcistica continentale. E' quella della Borsa, dove il titolo bianconero da mesi, cioè dall'a

La moglie di Toloi perde il bimbo mentre suo marito gioca contro la Juve : "Un dolore immenso" : La gioia per la storica vittoria contro la Juventus, il dolore - enorme - per un figlio che non nascerà. È la storia di Rafael Toloi, calciatore dell'Atalanta, e della moglie Flavia. A raccontarla è lo stesso calciatore in un post su Instagram: "Quando sono tornato a casa dopo la partita [ho] ricevuto la notizia che tanto temuto, abbiamo perso il nostro bambino, una dolore e tristezza multo grande".View this post on ...

Il dramma di Toloi : batte la Juve - ma sua moglie perde il loro bambino : Rafael Toloi è uno degli eroi della banda Gasperini che ha conquistato meritatamente la semifinale di Coppa Italia travolgendo la Juve. "Dea magica Dea" cantavano i tifosi dell'Atalanta dopo il 3-0 ...

Il dramma di Toloi : la moglie perde il figlio - lui lo scopre poco prima del match con la Juve : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Juventus - Dybala : 'Perdere fa male - rialziamoci insieme' : 'Quando sei abituato a vincere, perdere fa male'. Così Paulo Dybala, su Twitter, dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia. 'rialziamoci e reagiamo insieme', aggiunge l'argentino, sotto ...

Juventus - Dybala : "Quando sei abituato a vincere - perdere fa male" : Rialziamoci e reagiamo assieme! Un post condiviso da Sport Mediaset , @sportmediaset, in data: Gen 31, 2019 at 2:52 PST Gli fa eco Pjanic, ieri tornato in campo nel finale, che non dimentica di fare ...

La Juve perde Bonucci : "La caviglia non è messa bene" : 'Bonucci sta sdraiato', cerca di sdrammatizzare Massimiliano Allegri con un sorriso prima di lasciare lo stadio Olimpico dopo la vittoria in rimonta sulla Lazio. Un successo sofferto e quasi insperato,...

Lazio-Juventus - probabili formazioni : Allegri perde tre titolari : LAZIO JUVENTUS probabili formazioni – Il lungo viaggio dell’ottava Supercoppa della Juventus è terminato. Una settimana fa è partita da Gedda tra le mani dei bianconeri che l’avevano appena conquistata superando il Milan, ed è arrivata al JTC, dove ha atteso paziente di venire mostrata ai tifosi prima di Juve-Chievo. Nel frattempo aveva anche fatto […] L'articolo Lazio-Juventus, probabili formazioni: Allegri perde tre ...

Lazio-Juventus - Allegri perde i pezzi : ko Cancelo - Pjanic e Khedira : ROMA - Il verdetto del campo e soprattutto dell'infermeria è stato impietoso: Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Miralem Pjanic , Sami Khedira e Joao Cancelo per l'importante trasferta a Roma in ...

Le Iene - estrazione anale al cane di Federico Bernardeschi : lo Juventino perde la testa : La redazione de Le Iene l'ha combinata grossa al calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, che invece di festeggiare la vittoria della Supercoppa Italiana insieme a tutta la squadra, è strato costretto a chiudersi in bagno poiché vittima di uno scherzo organizzato dall'inviato Sebastian Gazza