Cina,crolla surplus commercio febbraio

Frena ilcinese.Ailcommerciale èto a 4,12 mld di dollari a fronte dei 39,16mld di gennaio e i 26 mld attesi dai mercati. Il saldo è il più basso dal marzo 2018 per effetto del crollo dell'export (-20,7%) e della frenata dell'import (-5,2%). Su base mensile ildellacon gli Usa si è quasi dimezzato (14,72 mld di dollari contro i 27,30 di gennaio) in scia agli effetti dei dazi all'import del "made in China" imposti da Trump.(Di venerdì 8 marzo 2019)

