"Storicamente, l'Italia è stata una fermata'via'.Diamo il benvenuto all'Italia e ad altri Paesi europei che prendono parte attiva alla 'belt and road initiative'. L'Italia è un Paese indipendente. Confidiamo che possiate attenervi alla decisione presa da voi" in modo autonomo". Così il ministro degli esteri cinese Wang Yi, dopo le critiche Usa sull'adesione di Roma alla 'via' cinese la cui fase negoziale con Pechino è alle battute finali.(Di venerdì 8 marzo 2019)

NotizieIN : Cina prepara la nuova 'via della seta' - TelevideoRai101 : Cina prepara la nuova 'via della seta' - SBSitalian : L'Italia si prepara a diventare il primo Paese del G7 a sostenere la nuova 'Via della Seta' voluta dal presidente c… -