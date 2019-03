Borse,è crollo asiatiche:Shanghai -4,4%

Seduta da dimenticare per le, che registrano forti perdite. Pesano le preoccupazioni per i negoziati sul commercio tra Usa e Cina, per il rallentamento dell'economia mondiale e della Cina, e per la revisione della Bce sulle attese di crescita nella zona euro.fa registrare un tonfo del 4,4% e Shenzhen perde il 3,79%. In netto calo la chiusura di Tokyo, con l'indice Nikkei che ha lasciato sul terreno il 2,01% ed è sceso a 21.025,56 punti.(Di venerdì 8 marzo 2019)

