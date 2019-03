Al via Atlantide 2 | il progetto che inserisce 13 soggetti autistici in realtà

lastampa

(Di venerdì 8 marzo 2019) ... rivolto alle persone autistiche che saranno successivamente accolte nelle aziende, strutturato anche grazie alla preziosa consulenza di Specialisterne,danese che opera in tutto il mondo, ...

RedattoreSocial : Adulti con #autismo al #lavoro, al via la seconda fase di Atlantide 2 (Abbonati) - atlantide_Chris : RT @DavidSassoli: Cinque ore di vertice #Salvini #DiMaio Nulla. Sono paralizzati. Paralizzati come la #Tav Paralizzati come la nostra grand… - atlantide_Chris : RT @eziomauro: Tav, pronta lettera Ue a Roma: a rischio 800 milioni. Salvini: 'Costa di più non farla' -