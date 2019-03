SuperEnalotto | gioca 2 euro e vince una fortuna | ora è a un passo dalla disgrazia | è il

liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) È di 70 milala somma delche ilto vincitore della provincia di Lecce deve riscuotere dopo averto online su Sisal.it lo scorso dicembre. Il super vincitore ha gli ultimi 9 giorni a disposizione, trascorsi i quali non potrà più far valere la vincita. Con un importo di

Libero_official : Vine una fortuna dopo aver giocato 2 euro, ma... è l'uomo più fesso d'Italia? - lottoelotterie : Il jackpot del #SuperEnalotto non si ferma e aumenta ancora di valore: ci sono 115,4 MILIONI di EURO in palio! Per… - lottoelotterie : Il jackpot del #SuperEnalotto non si ferma e aumenta ancora di valore: ci sono 114,6 MILIONI di EURO in palio! Per… -