Salvini | due pesi e due vaccini

'Ndrangheta : arrestati a Madrid due boss latitanti - Salvini orgogliosi : Due boss della 'Ndrangheta sono stati arrestati a Madrid dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gioia Tauro. Si tratta di Grasso e Di Marte

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Incidenti stradali - Salvini : due morti per uno str.. a spasso : Roma, 4 mar., askanews, - "Qualcuno deve farsi un serio esame di coscienza perchè due bimbi hanno perso mamma e papà perchè un infame che doveva essere in galera e invece guidava ubriaco, tossico, ...

Matteo Salvini insultato dal sindaco Pd : "Ma sparati". Ong e migranti - il vicepremier lo umilia due volte : "Ma sparati. Però si definiscono democratici...". Così su Facebook Matteo Salvini commenta il post del presidente dem della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese. Le parole dell'esponente del Pd ("Ma sparati") a commento di un post del ministro dell'Interno critico

I Retroscena di Blogo : Foa e Salvini riscrivono il piano industriale di Salini che ha dietro di se l'ombra di due pretendenti : Come'è bella la Rai, com'è grande la Rai, com'è viva la Rai, com'è allegra la Rai, parafrasando il pezzo di Giorgio Gaber "Com'è bella la città" del 1969. L'attuale amministratore delegato della tv pubblica sta per presentare al consiglio di amministrazione della Rai il piano industriale da lui commissionato al consulente "Boston Consulting Group" che strizza l'occhio alla riorganizzazione del gruppo televisivo pubblico France Tèlèvision ...

Fazio sfida Salvini : 'Sto qua due anni' - se sospeso Rai rischia di pagare super penali : "Sto qua due anni". Con una battuta fatta nel corso di una puntata "Che tempo che fa" Fabio Fazio si può dire che, seppur in maniera velata, abbia lanciato una vera e propria sfida a Matteo Salvini che, con il nuovo corso dirigenziale in Rai, si augurava, in un certo senso, il taglio di alcuni personaggi televisivi che guadagnavano troppo e che, evidentemente, non gli suscitavano troppa simpatia. Non serve essere degli stregoni per capire che ...

Di Maio : «Via tetto due mandati nei Comuni». Vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Conte : Nuove regole per M5S dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna che hanno scatenato una sorta di processo interno nei confronti del capo politico. Innanzitutto via al tetto dei due mandati per...

Salvini - i due forni non sono più sostenibili : Il voto sardo conferma una larga e chiarissima revoca del consenso al M5S da parte del Paese, un fenomeno ormai evidente a tutte le latitudini, nelle grandi città come nei piccoli centri, da Nord a Sud. Nei dodici mesi successivi alle Politiche del 4 marzo scorso non c'è elezione amministrativa, regionale, suppletiva che non sia stata segnata da una pesantissima sconfitta del Movimento di Grillo. Alle Comunali del giugno scorso ...

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Elezioni in Sardegna - Salvini e Di Maio hanno due omonimi : In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le Elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si alterneranno sui ...

Tav - un passo avanti e due indietro. Ma il balletto non si addice a Salvini : Il Salvini di una volta avrebbe detto che erano pratiche da «vecchia» politica. E nonostante la sua più volte dichiarata attenzione alla terza età, all'aggettivo non dava certo una valenza positiva.