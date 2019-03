Roma | Di Francesco via? Ranieri è pronto | traghettatore e asse romano

Roma - Eusebio Di Francesco guida l’allenamento : l’ipotesi esonero si allontana : Roma, Eusebio Di Francesco ha guidato l’allenamento odierno dei giallorossi, in merito all’esonero nessuna novità All’indomani della cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, secondo molti a un passo dall’esonero, conduce la seduta di allenamento della sua squadra. Nelle prossime ore è atteso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e ...

La Roma sbarca a Fiumicino : Di Francesco scuro in volto - assenti Monchi e Baldissoni : La Roma rientra a Fiumicino dopo la debacle di Oporto. La squadra giallorossa, contestata alla partenza anche con dure parole di risposta del direttore Monchi , è atterrata all'aeroporto alle 14.10 e ...

Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per Quelli che restano (foto) : "Farai ancora magie" : In occasione della lunga residency per Off the records, anche Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per un duetto in Quelli che restano. L'artista di Monfalcone è già intervenuta sui social per ringraziare il Principe con il quale ha portato sul palco il singolo rilasciato nel mese di settembre e che ha portato come primo singolo da Diari aperti, appena certificato Disco di Platino.

Roma - tifosi spaccati su Di Francesco : 'Ma Monchi è da mandare via' : tifosi spaccati su Di Francesco, tifosi spaccati sui calciatori, tifosi uniti solo nel dire: 'L'arbitro ci ha mandato fuori dall'Europa'. Ci sono, però, state volte, a Roma, in cui i torti arbitrali - ...

La Roma e Di Francesco - il grande errore (da evitare) : “Non so che succederà ma nessuno in ogni caso toglierà al mister ciò che ha fatto l’anno scorso e che ha fatto quest’anno, ha portato la Roma in semifinale di Champions League dopo non so quanti anni, e quest’anno siamo usciti così a un passo dai Quarti“. Con queste parole il Capitano giallorosso, Daniele De Rossi, lascia immaginare un possibile addio con l’allenatore Eusebio Di Francesco pur confermando ...

Roma - Perotti contro il Var ma con Di Francesco : “siamo tutti col tecnico” : Diego Perotti ha criticato pesantemente l’operato del direttore di gara Cakir, ma il calciatore argentino ha voluto spendere una parola in favore di Di Francesco “Meritavamo di più, loro sono una buona squadra con la spinta dei tifosi. Dispiace perché abbiamo avuto possibilità di fare il gol per chiudere la partita. Lo stadio ha condizionato l’arbitro? Dobbiamo chiederlo a lui. Mi spiace che non sia andato a vedere la ...

