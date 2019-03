Un'imbarcazione con a bordo 12è naufragata davanti all'isola greca di Samos. Tre persone, fra le quali due bambini, sono morte. Lo ha riferito la guardia costiera greca. I due piccoli sono stati recuperati dai soccorritori, ma sonopoco dopo, mentre più tardi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.(Di giovedì 7 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Migranti, naufragio in Grecia: 3 morti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Naufragio di #migranti in Grecia, 3 morti tra cui 2 bambini - Cri_Pinna : RT @Agenzia_Italia: Naufragio di #migranti in Grecia, 3 morti tra cui 2 bambini -