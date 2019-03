Lutto in casa Verdone | ' Addio zia Bettina Felice di aver passato le estati insieme'

Le notizie del giorno – Il Lutto in casa Juve e la frecciata di De Laurentiis ai bianconeri : Le notizie del giorno – E’ un giorno triste per tutto il mondo del calcio, è morta Marella Agnelli, moglie dell’Avvocato Gianni. Era malata da tempo e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Era nata a Firenze nel 1927, è stata anche una fotografa, nel 1953 sposa Gianni Agnelli, due i figli: Edoardo e Margherita. Nel 1977 ha ottenuto negli Stati Uniti l’Oscar del disegno, ...

Michele - morto a 8 anni strangolato nel garage di casa : Lutto cittadino a Orsara di Puglia : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali del piccolo di Michele, il bimbo di 8 anni morto strangolato dai lacci di alcuni sacchi mentre giocava nel garage di famiglia. A scoprire il corpo senza vita il fratello di 14 anni. "In una piccola comunità come la nostra, dove i legami sono più stretti e prossimi, una perdita così tragica non può che toccare tutti".Continua a leggere

Grave Lutto in casa Ronaldo - morto per le conseguenze di una ischemia il padre della compagna Georgina : Grave lutto in casa Ronaldo: a 70 anni è morto il padre di Georgina Rodriguez, compagna del 5 volte pallone d'oro. Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon era stato un allenatore di calcio. Il decesso, avvenuto a Buenos Aires, è legato alle conseguenze di una Grave ischemia che l'uomo aveva avuto due anni fa

Lutto in casa Fiorentina - è morto Egisto Pandolfini : “Tutta la Fiorentina piange la scomparsa di Egisto Pandolfini”. E’ il messaggio del club viola che ricorda il centrocampista con “oltre 150 partite e 40 goal in maglia viola negli anni ’50 dopo essere cresciuto nelle giovanili gigliate e una lunga carriera proseguita con la maglia della Roma (120 presenze e 30 goal) le casacche di Inter, Spal ed Empoli e vestendo la maglia azzurra in 21 occasioni con 9 ...

Lutto in casa Roma - è morto Pedro ‘Piedone’ Manfredini : realizzò 104 gol in giallorosso tra il ’59 e il ’65 : La società giallorossa ha comunicato la scomparsa dell’attaccante argentino, avvenuta nella giornata di oggi all’età di 83 anni La Roma piange la scomparsa all’età di 83 anni di Pedro ‘Piedone’ Manfredini, attaccante giallorosso dal 1959 al 1965. A dare l’annuncio la società capitolina su Twitter: “L’As Roma piange la scomparsa di Pedro Manfredini, uno dei più grandi attaccanti della storia ...

Grave Lutto in casa Reggina - si è spenta una figura storica del club amaranto : il ricordo a CalcioWeb : E’ un giorno triste per tutta la Reggina, una notizia che ha acceso i ricordi dei tanti tifosi amaranto. E’ morto infatti quello che è stato in passato un pilastro del club calabrese, stiamo parlando Franco Parisi che si è spento all’età di 78 anni. E’ stato uno dei grandi protagonisti della Reggina e dei successi del club amaranto, ha iniziato come talent-scount e ha avuto l’abilità di scoprire calciatori che ...

Volley - Lutto in casa Sylla : Miriam piange la scomparsa della madre : AFP/LaPresse Tutto il mondo della pallavolo si stringe attorno al dolore della 23enne schiacciatrice della Nazionale italiana femminile: ' t utto il mondo della Pallavolo Italiana si stringe attorno ...