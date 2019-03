Il Parco del Monviso partecipa alla Settimana della Scienza di Saluzzo

Il trombettista Luca Seccafieno ed il Pianista Fabrizio Viti tornano all’Auditorium Parco della Musica il 10 marzo con il loro Trumpet Rapsody : Dopo il grande successo ottenuto alla Carnegie Hall il trombettista Luca Seccafieno ed il Pianista Fabrizio Viti tornano nuovamente all’Auditorium Parco della Musica, domenica 10 marzo alle ore 16:00 nella sala Petrassi per presentare il loro Recital dal titolo “Trumpet Rapsody” E così, quando un compositore affida il proprio estro all’anima folle e libertina della Rapsodia, crea un piccolo universo dell’azzardo dove tutto riporta ...

Parco del Tintoretto - centinaia di residenti chiedono l'intervento del Campidoglio : 'Salviamo gli alberi' : Va trovata una soluzione politica che miri alla salvaguardia del Parco - ricorda Devenuto - è questa la richiesta che arriva, unanime, dai tanti comitati accorsi in asseblea'. La volontà dei ...

Parco dello Stelvio carta europea del turismo sostenibile : "Gli ambiti operativi da privilegiare - ha concluso - saranno quelli che si collocano tra ecologia, economia e vita sociale, per poter prefigurare modelli di sviluppo territoriale orientati alla ...

Parco dello Stelvio : intesa Trentino - Alto Adige e Lombardia : Lavorare assieme, in una cornice condivisa, valorizzando le proprie specificità. Così, Trentino, Alto Adige e Lombardia intendono impegnarsi per garantire una gestione del Parco Nazionale dello Stelvio unitaria e coordinata, in grado di valorizzare la biodiversità, ma anche di dare risposte alle persone che vi abitano e vi lavorano. Da questa premessa nasce la doppia firma che oggi a Milano è stata apposta dal vicepresidente della Provincia ...

Parco delle Groane : la droga è low-cost : Garbagnate, Milano,, 4 marzo 2019 - Viaggio fra i rifiuti lasciati da tossici e spacciatori nel Parco delle Groane . Cesate, Solaro, Garbagnate sono le nuove mete della droga low cost oltre la ...

Incendi fuori controllo nel sudest dell’Australia : centinaia di evacuati vicino al Parco di Bunyip : Numerosi Incendi fuori controllo stanno devastando zone rurali e boschive nello Stato del Victoria, nel sudest dell’Australia: centinaia le persone evacuate dalle cittadine vicino al parco statale di Bunyip. Oltre 30 Incendi (definiti “catastrofici” dalle autorità locali) continuano a estendersi attraverso la Latrobe Valley e a est fino all’Alpine National Park. Fulmini hanno innescato diversi roghi nel grande parco di ...

Parco regionale del Matese - il paradiso degli sportivi dalla storia antica : ... vince la Spiaggia dei Conigli Vacanze sulla neve, dove vanno i vip per la settimana bianca Le spiagge più belle del mondo 2019: c'è anche un'italiana I video più visti Ryanair, cosa cambia per i ...

Monza : al Parco due appuntamenti con la Notte delle civette : Due appuntamenti per scoprire civette e altri rapaci nel Parco di Monza. È la proposta dei comitati Parco e La Villa Reale è Anche Mia in collaborazione con Monza Reale per il 9 e 15 marzo. ",; //]]> ...

“Diálogos” tra la Sala Dalí - Biblioteca Maria Zambrano e Auditorium Parco della Musica : Dal 6 al 28 marzo 2019 l’Instituto Cervantes di Roma presenta 6 incontri del ciclo “Diálogos” tra la Sala Dalí, Biblioteca Maria Zambrano e Auditorium Parco della Musica Arte, letteratura, Musica, danza, pittura e scienza al centro dei 6 dialoghi promossi dall’Instituo Cervantes di Roma, dal 6 al 28 marzo in vari luoghi della città. Sei nuovi appuntamenti del ciclo “Diálogos” ospitati dalla Sala Dalí, dalla Biblioteca Maria Zambrano e ...

Napoli - il gioco dell'oca del Parco della Marinella : dopo gli sgomberi tornano gli alloggi : L?operazione di sgombero e abbattimento delle baracche abusive nel parco della Marinella non sembra essere andata a buon fine. Gli abitanti degli alloggi di fortuna sono tornati a rioccupare...

Il progetto del Parco Sforza ad Ispica : ecco come sarà FOTO : Consegna dei lavori per il progetto del parco Sforza ad Ispica. Ieri la consegna dei lavori. Presente Sebastiano Tusa. ecco come sarà realizzato.FOTO

Simone Cristicchi a Roma - in concerto all’Auditorium Parco della Musica : biglietti in prevendita : Simone Cristicchi a Roma, sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) il 19 maggio. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 28 febbraio, su TicketOne.it, via call center e nei punti vendita abituali dislocati in tutta Italia, a partire da 29 euro. Il prezzo dei biglietti in platea è di 40 euro, la galleria 3 è disponibile a 35 euro e la galleria 2 al prezzo di 29 ...

Ambiente : continua il percorso del GeoParco Aspromonte verso l’Unesco : Il percorso verso l’ingresso nella rete Mondiale dei Geoparchi, con la candidatura avanzata dal Parco Nazionale dell’Aspromonte alla Commissione Internazionale UNESCO, prosegue senza sosta. Dopo la visita dei Commissari Unesco avvenuta nei mesi scorsi, dal report della riunione del “Consiglio Unesco Global Geopark” emergono valutazioni positive sulla qualità della proposta di candidatura presentata dall’Aspromonte, con la richiesta di ...

Parco Valentino - a Torino la grande festa dell'auto : Dal 19 al 23 giugno la grande kermesse del mondo automotive tra passato, presente e futuro Parco Valentino si conferma per il 5° anno consecutivo l'evento automotive più importante in Italia, un vero e proprio salone delle quattro ruote nella ...