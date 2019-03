Diesel per Fedez | la capsule collection ispirata al rock sarà presentata a Roma

Un coniglio e il suo braccio meccanico contro un esercito di robot malvagi : annunciato il metroidvania Dieselpunk F.I.S.T. per PS4 : Sony Interactive Entertainment Shanghai gli sviluppatori di Ancient Amulator VR, TiGames, annunciano F.I.S.T. (titolo provvisorio), un dieselpunk metroidvania per PlayStation 4.Qui sotto una panoramica del gioco riportata da Gematsu:"F.I.S.T. (titolo provvisorio) è il secondo gioco di TiGames, un metroidvania che il giocatore interpreterà come un coniglio che può manipolare il suo grosso braccio meccanico, esplorando un vivace mondo dieselpunk e ...

Prezzi benzina - Diesel e gpl : per ENI nuovo rialzo alla pompa : In rialzo i Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio: si tratta del 9° rialzo per Eni dall’inizio dell’anno, per un totale di 9 cent al litro. I dati dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise mostrano un prezzo medio nazionale praticato in modalità ...

Benzina supera il Diesel in Italia : Invece è ormai cronaca ed attualità come certificato dalle immatricolazioni dei primi due mesi dell'anno con 150.506 Benzina contro le 148.525 versioni a gasolio! Una vera rivoluzione permessa da ...

A Ginevra il futuro dell’auto del dopo Diesel. Si cercano nuove alleanze per ridurre i costi : Chissà se il Salone di Ginevra, che domani apre i battenti per l’anteprima stampa, sarà per il settore auto quello della svolta. Certamente dall’ultimo anno molto è cambiato sia a livello di top manager che di case automobilistiche. Al posto di Sergio Marchionne, il carismatico leader di Fca e Ferrari scomparso il 25 luglio scorso, ci saranno Mike ...

Volkswagen Touareg V8 TDI - forza e prepotenza per il Diesel più potente [FOTO] : Il V8 4.0 litri turbodiesel della Touareg può vantare su una coppia di 900 Nm e su una potenza di 421 CV La Volkswagen presenta per la prima volta a livello mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra la nuova Touareg V8 TDI. Con una potenza di 421 CV (da 3.500 a 5.000 giri), è il SUV con motore Turbodiesel più potente di un costruttore tedesco. La coppia massima del motore V8 4 litri raggiunge il livello di ...

Benzina e Diesel - novità per chi fa il pieno : aumentano ancora i prezzi dei carburanti : Pesa la spinta al rialzo dei mercati petroliferi, con i greggi ai massimi da novembre. E rispetto a 10 giorni fa gli aumenti...

Migliori app per trovare distributori di benzina - Diesel - metano e GPL : Viaggiare comporta inevitabilmente un grande consumo di carburante per la tua auto, che dovrà essere rifornita periodicamente per evitare di rimanere a secco. Invece di andare ad intuito e avventurarci per lunghi percorsi, puoi pianificare i rifornimenti con il tuo smartphone e le app giuste. Trova il distributore di benzina, diesel, metano e GPL con […] Migliori app per trovare distributori di benzina, diesel, metano e GPL

Benzina e Diesel - brutta notizia per gli automobilisti : via ai rincari : Ripartono subito gli aumenti sulla rete carburanti italiana sulla scia dell'aumento delle quotazioni petrolifere. I prezzi...

Benzina - Diesel e gpl : prezzi in rialzo per ENI : In salita i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo 6 giorni di stabilità: secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Per il Cane a sei zampe si tratta del quinto rialzo dall’inizio dell’anno. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ...

Nuovi motori Diesel per Nissan Qashqai : Roma, 11 feb., askanews, - Nissan Qashqai, il SUV crossover più venduto in Europa, ora disponibile con nuove motorizzazioni diesel, in abbinamento a cambio manuale a sei marce, cambi automatici ...

Diesel - la Francia pronta a riabilitare quelli nuovi. Per tutelare l’occupazione : La Francia ha bisogno del Diesel ed è pronta a difenderne una virtuosità ambientale che tanti altri Paesi europei, Italia compresa, non ammettono di vedere. La riabilitazione pare essere nelle intenzioni del ministero dell’Economia francese che, secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde, starebbe cercando di avere un dialogo con il ministero della Transizione Ecologica per assegnare il bollino di motore migliore (a livello di impatto ...