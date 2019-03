Declino finanziario di HTC | latita anche Android 9 0 Pie

optimaitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)Le cose non potrebbero andare peggio per HTC, in termini di utili e scarsa soddisfazione degli utenti per il ritardo grave con cui si sta gestendo l'omologazione all'ultima distribuzione9.0 Pie, che non è ancora arrivata a bordo di alcun dispositivo del marchio.Come riportato da 'PhoneArena.com', a gennaio 2019 i profitti sono stati di appena 32.7 milioni di dollari, il 70% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A febbraio la situazione ha subito un ulteriore tracollo: 20.2 milioni di dollari in entrata, ricavati dalle vendite di smartphone ed accessori per la realtà virtuale (-37% rispetto al precedente mese di gennaio, -76% rispetto a febbraio 2018, quando il produttore riuscì ad incassare circa 85 milioni di dollari). Il futuro dell'azienda sembra ormai essere segnato: se non ci saranno accenni di ripresa (risulta assai difficile credere sia ...

